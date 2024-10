Lamine Yamal przeszedł już badania po meczu z Danią. 17-latek opuszcza zgrupowanie reprezentacji Hiszpanii i wraca do Barcelony. Poinformowano o jego stanie zdrowia.

Barcelona może odetchnąć z ulgą

Lamine Yamal w ostatnich miesiącach wyrósł na czołową postać Barcelony oraz reprezentacji Hiszpanii. Fenomenalny 17-latek gra w niemal każdym meczu, a kibice obawiają się, że może to źle wpłynąć na kwestie zdrowotne. Po sobotnim meczu hiszpańskiej kadry z Danią schodził z boiska kulejąc na lewą nogę. Media rozpisywały się na temat potencjalnego urazu mięśniowego, a Duma Katalonii domagała się odesłania go ze zgrupowania. Na oficjalną decyzję poczekano do wyników niedzielnych badań.

Hiszpańska federacja potwierdza, że Yamal nie wystąpi w najbliższym meczu reprezentacji przeciwko Serbii, a do Barcelony wróci już teraz. Jednocześnie poinformowano, że badania nie wykazały poważniejszego urazu, a jego problemy są wyłącznie skutkiem przeciążenia. Uznano jednak, że zdrowie skrzydłowego jest najważniejsze, a odpoczynek od gry wręcz wskazany.

W Barcelonie mogą odetchnąć z ulgą. Yamal wraca do klubu, gdzie zadbają o jego powrót do odpowiedniej dyspozycji fizycznej. Pod znakiem zapytania stoi oczywiście występ 17-latka w kolejnym spotkaniu ligowym z Sevillą. Częstotliwość gry Yamala jest jednym z najważniejszych tematów w Katalonii. Tamtejsze media zdradzają, że pion sportowy wraz z trenerem Hansim Flickiem doszli do wniosku, że trzeba ograniczyć czas spędzany przez niego na boisku.

Yamal na pewno ma być gotowy na hitowe październikowe starcia z Bayernem Monachium oraz Realem Madryt. Trudno wyobrazić sobie bez niego wyjściową jedenastkę ekipy Flicka.