fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Włoch

Włochy z udaną reakcją po fatalnych mistrzostwach Europy

Reprezentacja Włoch z ambitnym planem przystępowała do Ligi Narodów UEFA. Azzurri nie tylko celują w ewentualny triumf w rozgrywkach, ale chcą też zapewnić sobie dobre miejsce w rankingu FIFA, co będzie miało wpływ na losowanie grup eliminacyjnych do mistrzostw świata 2026. Izrael był poniedziałkowym przeciwnikiem ekipy Luciano Spallettiego, chcącym sprawić niespodziankę.

W pierwszych trzech kwadransach rywalizacji byliśmy świadkami spokojnego meczu, w którym jednak lepsze wrażenie pozostawili po sobie czterokrotni mistrzowie świata. Efektem tego było prowadzenie Włochów do przerwy po golu Davide Fratessiego. Piłkarz Interu Mediolan strzałem głową pokonał golkipera rywali w 37. minucie po podaniu Federico Dimarco.

W drugiej połowie prowadzenie Włochów podwyższył natomiast Moise Kean. Napastnik Fiorentiny dobił strzał Giacomo Raspadoriego i finalnie drużyna Spallettiego zaliczyła bardzo udane wrześniowe zgrupowanie, kończąc je z dwoma zwycięstwami na koncie. Mimo że w samej końcówce zawodów debiutanckiego gola dla rywali strzelił Mohammed Abu Fani. To jednak było wszystko, na co było stać Izraelczyków.

Po rozegraniu dwóch kolejek w tabeli grupy drugiej w Dywizji A w Lidze Narodów UEFA liderem są Włosi z sześcioma punktami. W październiku zespół Spallettiego czekają potyczki z Belgią i Izraelem w roli gospodarza. Izraelczycy oprócz starcia z Błękitnymi zmierzą się też w roli gospodarza z Francją.

Izrael – Włochy 1:2 (0:1)

0:1 Davide Fratessi 37′

0:2 Moise Kean 62′

1:2 Mohammed Abu Fani 90′