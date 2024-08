Wiadomo, kiedy Probierz ogłosi kadrę na mecze Ligi Narodów

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Powołania na Ligę Narodów we wtorek

Już we wrześniu do gry wrócą rozgrywki reprezentacyjne. Po bardzo ciekawym i dla wielu zespołów udanym Euro 2024 przyjdzie czas na zmagania w Lidze Narodów UEFA. Biało-Czerwoni trafili do piekielnie mocnej grupy z Portugalią, Chorwacją oraz Szkocją. Z tymi dwoma ostatni reprezentacjami zmierzymy się na początku września. Najpierw w Szkocji a później w Chorwacji.

Niemniej przed rozpoczynającym się już 2 września zgrupowaniem reprezentacji Polski trzeba wysłać powołania do kadrowiczów. Te są już w większości gotowe i dyskusje toczą się na temat kilku graczy. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu “Meczyki.pl”, Michał Probierz, czyli selekcjoner naszej kadry ogłosi powołania bardzo szybko, bo już w najbliższy wtorek. Zazwyczaj miało to miejsce po ostatnich meczach europejskich pucharów, czyli w czwartek wieczorem.

– W najbliższy wtorek po południu selekcjoner ogłosi powołania. Być może ma już ustaloną kadrę i nie chce czekać do czwartku, jak to wcześniej bywało – ujawnił Tomasz Włodarczyk w programie “Pogadajmy o Piłce” na antenie “Meczyki.pl”.

