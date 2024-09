Reprezentacja Ukrainy zagra w Polsce. Liga Narodów w dwóch polskich miastach

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Artem Dowbyk

Poznań i Wrocław gospodarzem meczów reprezentacji Ukrainy w Lidze Narodów

Reprezentacja Ukrainy niebawem ponownie rozegra swoje mecze w ramach Ligi Narodów. Podczas wrześniowego zgrupowania podopieczni Serhija Rebrowa rozgrywali mecz z Albanią jako gospodarz w Czechach na stadionie epet Arena w Pradze.

W związku z sytuacją polityczną na Ukrainie oraz trwającą wojną z Rosją reprezentacja naszych wschodnich sąsiadów nie może korzystać z własnych stadionów. Regularnie tamtejsza federacja korzysta z uprzejmości obiektów treningowych oraz stadionów w innych państwach. Tym razem Artem Dowbyk, Mychajło Mudryk czy Andrij Łunin zawitają do Polski, bowiem informacje portalu Meczyki.pl sugerują, że Ukraina najbliższe zgrupowanie zaplanowała w kraju nad Wisłą. Bazą żółto-niebieskich będzie Opalenica.

Jak informuje Dawid Dobrasz reprezentacja Ukrainy swoje mecze w 3. i 4. kolejce Ligi Narodów również rozegra w Polsce. Spotkanie z Gruzją odbędzie się w Poznaniu. Z kolei mecz z Czechami na stadionie we Wrocławiu. Nadchodzące starcia zaplanowano na 11 i 14 października.

Póki co reprezentacja Ukrainy po 2. kolejkach zajmuje ostatnie 4. miejsce w grupie z zerowym dorobkiem punktowym. Podopieczni Rebrowa przegrali we wrześniu z Albanią (1:2) oraz z Czechami (2:3). Ostatnia drużyna w grupie po 6. kolejkach spadnie do dywizji C.