Szkocja zagra z Polską w Lidze Narodów

Szkoci mają dobrą passę w meczach z naszą kadrą

Polska nie wygrała żadnego z sześciu ostatnich meczów z tym rywalem

Szkocja widzi swoją szansę w meczach z Polską

„Będzie szalenie ciężlo” – grzmią w swoim artykule dziennikarze The Scotsman. Szkoci, którzy awansowali do dywizji A Ligi Narodów, trafili do szalenie trudnej grupy. „Wszyscy rywale są wyżej w rankingu FIFA, a Chorwacja i Portugalia to światowa czołówka” – dodaje Daily Record.

Nie oznacza to jednak, że Szkoci są spisani na straty. Warto podkreślić, że w eliminacjach do Euro 2024 potrafili pokonać Hiszpanię. Ostatecznie bez potrzeby gry w barażach awansowali na imprezę w Niemczech.

Szkoci dostrzegają swoje szanse w rywalizacji z Polską. „Nie przegraliśmy z nimi żadnego z ostatnich sześciu meczów” – zauważa The National. Ostatni towarzyski pojedynek z marca 2022 roku w Glasgow zakończył się remisem 1:1. Polska po raz ostatni ograła Szkotów w… 1965 roku.

Serwis STV zauważył w swoim artykule, że Biało-czerwoni znajdują się w słanej formie i przegrali eliminacje do Euro 2024. Szkoccy komentatorzy zauważają przy tym, że „największa gwiazda Polaków, Robert Lewandowski, jest daleko od dawnej dyspozycji”.

Pierwszy mecz obu drużyn odbędzie się 5 września tego roku na Hampden Park w Glasgow. Do rewanżu dojdzie 18 listopada w Warszawie.

