Spalletti stawia na młode talenty. Kadra Włoch na Ligę Narodów

Luciano Spalletti ogłosił skład reprezentacji Włoch na listopadowe mecze Ligi Narodów przeciwko Belgii i Francji, wprowadzając do zespołu kilka nowych twarzy. Po raz pierwszy powołania otrzymali młodzi zawodnicy Nicolo Savona, Pietro Comuzzo i Nicolo Rovella.

Insidefoto di andrea staccioli / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Nowe twarze w kadrze Włoch na mecze z Belgią i Francją

Reprezentacja Włoch zmierzy się 14 listopada z Belgią na wyjeździe, a trzy dni później, 17 listopada, podejmie Francję na San Siro w Mediolanie. Selekcjoner Luciano Spalletti zdecydował się na kilka zmian w porównaniu do poprzedniego zgrupowania w październiku. W wyniku kontuzji z kadry wypadli środkowi obrońcy Riccardo Calafiori i Matteo Gabbia, co otworzyło drzwi do powrotu Federico Gattiego oraz debiutu dla zaledwie 19-letniego Pietro Comuzzo.

Do kadry wraca także Nicolo Barella, który opuścił październikowe spotkania z powodu operacji nosa. W składzie znalazł się również Nicolo Rovella, doceniony za świetną formę Lazio w sezonie 2024/25. Młodzi zawodnicy Niccolo Pisilli i Daniel Maldini, którzy otrzymali swoje pierwsze powołania w październiku, zostają w kadrze na kolejne mecze Ligi Narodów, co świadczy o zaufaniu Spallettiego do młodych talentów.

Na powołanie do reprezentacji Włoch zapracował także Nicolo Savona. Młody defensor Juventusu otrzymuje sporo szans od Thiago Motty w obecnej kampanii i radzi sobie naprawdę dobrze w Serie A. Możliwość uczestniczenia w zgrupowaniu drużyny narodowej pozwoli mu zdobyć kolejne cenne doświadczenie.

Reprezentacja Włoch. Powołania na listopadowe mecze Ligi Narodów

Bramkarze: Donnarumma, Vicario, Meret.

Obrońcy: Bastoni, Buongiorno, Cambiaso, Comuzzo, Di Lorenzo, Dimarco, Gatti, Okoli, Savona, Udogie.

Pomocnicy: Barella, Frattesi, Pisilli, Ricci, Rovella, Tonali.

Napastnicy: Kean, Maldini, Raspadori, Retegui.