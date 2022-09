Pressfocus Na zdjęciu: Declan Rice

Reprezentacja Anglii przegrała z Włochami 0:1 w meczu 5. kolejki Ligi Narodów, przez co została zdegradowana do niższej dywizji. Mimo fatalnej postawy wicemistrzów Europy w tych rozgrywkach, Declan Rice zapewnia kibiców, że wraz z kolegami z kadry na MŚ 2022 spiszą się zdecydowanie lepiej.

Reprezentacja Anglii wywalczła ledwie dwa punkty w pięciu meczach Ligi Narodów

Wicemistrzowie Europy mają również na koncie zaledwie jedną bramkę

Mimo to, Declan Rice wierzy, że na MŚ 2022 w Katarze Synowie Albionu spiszą się zdecydowanie lepiej

Rice skomentował porażkę Anglików

Anglicy musieli w piątek wygrać w Mediolanie, aby przedłużyć swoje szanse na utrzymanie w Dywizji A Ligi Narodów. We wcześniejszych czterech meczach, podopieczni Garetha Southgate`a zdobyli bowiem ledwie dwa “oczka” (zremisowali z Niemcami i Włochami oraz dwukrotnie przegrali z Węgrami).

Na San Siro, Synowie Albionu początkowo grali nieporadnie, ale od początku drugiej połowy przejęli inicjatywę. Gdy jednak w 68. minucie Gianluca Raspadori wyprowadził Włochów na prowadzenie, gra wicemistrzów Europy 2020 kompletnie się posypała. Porażka sprawiła, że Anglicy, na kolejkę przed zakończeniem zmagań w grupie 3, zostali zdegradowani do Dywizji B.

Pomocnik angielskiej kadry, Declan Rice przeprosił kibiców za piątkowy występ i obiecał zdecydowaną poprawę na MŚ w Katarze.

– Wydawało mi się, szczególnie w pierwszej połowie, że kontrolujemy grę – przyznał 32-krtony reprezentant Anglii w rozmowie z Channel 4. – Nie chodziło tylko o to, że nie stwarzaliśmy okazji do zdobycia bramki, bo przecież często byliśmy w polu karnym rywali, ja sam nawet mogłem trafić do siatki. Widzę jednak jak pracujemy na treningach i jak się na nich prezentujemy. W związku z tym mogę zapewnić, że na MŚ zaprezentujemy się zdecydowanie lepiej.

