Polska doceniona przez selekcjonera Portugalczyków

Coraz większymi krokami zbliżają się kolejne mecze reprezentacji Polski w ramach rozgrywek Ligi Narodów UEFA. Już w najbliższy sobotni wieczór Biało-Czerwoni na stadionie PGE Narodowym zmierzą się z reprezentacją Portugalii, a kilka dni później – na tym samym obiekcie – naszym rywalem będzie zespół narodowy Chorwacji, z którym we wrześniu przegraliśmy 0:1 w Osijeku. Z drużyną z Półwyspu Iberyjskiego będzie to jednak pierwszy mecz w tegorocznej edycji europejskiego championatu.

Obaj rywale dla podopiecznych Michała Probierza wydają się niezwykle trudni, ale trzeba wskazać, że to właśnie Portugalia może być najpoważniejszym wyzwaniem. Zespół mający w swoich szeregach cały panteon gwiazd przyjedzie do Warszawy jako zdecydowany faworyt. Roberto Martinez, selekcjoner drużyny narodowej Portugalii docenia jednak nasz zespół i chwali styl gry, jaki preferuje Michał Probierz.

– Myślę, że Polska jest drużyną, która często podejmuje ryzyko, lubi mieć wielu zawodników zaangażowanych, wybieganych, walczących na boisku. Mają jasne pomysły, są dobrze zorganizowaną drużyną i chcą wykorzystać indywidualne umiejętności swoich zawodników. Piotr Zieliński, Robert Lewandowski i inni młodsi gracze, to bardzo ciekawa mieszanka. Polska to drużyna, która chce wygrać u siebie. To będzie dobre wyzwanie dla mojego zespołu – powiedział Martinez podczas ostatniej konferencji prasowej cytowany przez oficjalną stronę “fpf.pt”.

