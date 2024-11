Brzęczek widzi w tym problem w reprezentacji Polski

Associated Press / Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Kamil Piątkowski, Adam Buksa i Jerzy Brzęczek

Jerzy Brzęczek podkreśla problemy w obronie kadry

Reprezentacja Polski poniosła bolesną porażkę w miniony poniedziałek, przegrywając ze Szkocją (1:2) w meczu 6. kolejki Ligi Narodów. Decydujący okazał się gol stracony w doliczonym czasie gry, który zdobył Andrew Robertson, co ostatecznie przesądziło o spadku Biało-Czerwonych do Dywizji B.

Jerzy Brzęczek, który prowadził naszą kadrę w latach 2018-2021, zauważył, iż pomimo ofensywnych akcentów w ostatnich meczach kadry, wciąż nie udało się ustabilizować gry w defensywie, co może stanowić poważną przeszkodę w drodze do sukcesów.

– Mamy powtarzalność w ofensywie, dobrze rozgrywamy akcje, co jest bardzo pozytywne. Mamy również powtarzalność w zachowaniu w defensywie. Choć młodzieńcza fantazja i polot w akcjach ofensywnych sprawiają, że miło się patrzy na naszą grę, to w piłce nożnej, by osiągnąć sukces, kluczowa jest stabilna obrona – zaznaczył 53-latek.

– Straciliśmy 16 bramek w Lidze Narodów, co jest dla nas bardzo niebezpieczne. Musimy sobie zadać pytanie: jeśli gramy ofensywnie, stwarzamy sytuacje, a mimo to przegrywamy, to jakie mamy szanse na sukces, gdy w którymś meczu nasz atak nie będzie funkcjonował? W ostatnich latach dużo mówiło się o grze ofensywnej i stylu, ale moim zdaniem to właśnie ta kwestia jest dla nas ogromnym zagrożeniem – dodał.