PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Didier Deschamps

Kadra reprezentacji Francji na wrześniowe zgrupowanie

Reprezentacja Francji była ogromnym faworytem do wygrania EURO 2024. Finalnie „Trójkolorowi” zakończyli turniej na półfinale, przez co w mediach pojawiały się pogłoski o rozstaniu federacji z Didierem Deschampsem. Finalnie 55-latek pozostał na stanowisku selekcjonera i rozpoczął już nowy etap, przygotowujący drużynę do mistrzostw świata 2026.

W czwartek federacja opublikowała na swojej stronie internetowej kadrę reprezentacji Francji na wrześniowe zgrupowanie, podczas którego zagrają w Lidze Narodów z Włochami oraz Belgami. Na liście zabrakło m.in. kontuzjowanego Eduardo Camavingi. Piłkarza Realu Madryt zastąpił Manu Kone, dla którego jest to debiutanckie powołanie do seniorskiej kadry.

Bramkarze: Alphonso Areola (West Ham), Mike Maignan (Milan) i Brice Samba (Lens)

Obrońcy: Jonatan Clauus (Marsylia), Wesley Fofana (Chelsea), Theo Hernandez (Milan), Ibrahima Konate (Liverpool), Jules Kounde (Barcelona), Ferland Mendy (Real Madryt), William Saliba (Arsenal) i Dayot Upamecano (Bayern)

Pomocnicy: Seko Fofana (Milan), N’Golo Kante (Al-Ittihad), Manu Kone (Mönchengladbach), Aurelien Tchouameni (Real Madryt) i Warren Zaïre-Emery (PSG)

Napastnicy: Bradley Barcola (PSG), Ousmane Dembele (PSG), Antoine Griezmann (Atlético), Randal Kolo Muani (PSG), Kylian Mbappe (Real Madryt), Michael Olise (Bayern) i Marcus Thuram (Inter)

Sprawdź także: Anglia ogłosiła kadrę na wrześniowe zgrupowanie. Są niespodzianki