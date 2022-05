Pressfocus Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Już w środę 1 czerwca mecz Polska – Walia. Czesław Michniewicz nie będzie mógł skorzystać z kilku graczy na inaugurację Ligi Narodów.

W pierwszym czerwcowym meczu Ligi Narodów, Czesław Michniewicz nie będzie miał do dyspozycji pełnej kadry

Opiekun polskiej kadry przy ustalaniu składu musi pominąć minimum trzy nazwiska

Problemy zdrowotne ma między innymi Arkadiusz Milik

Polska bez istotnych piłkarzy

Poniedziałek 30 maja to dzień rozpoczęcia majowo/czerwcowego zgrupowania reprezentacji Polski. Tego dnia do hotelu, w którym przebywa kadra przyjechali niemal wszyscy powołani na zgrupowanie. Odbyła się konferencja prasowa z udziałem Czesława Michniewicza i Roberta Lewandowskiego. Obaj panowie mają o czym myśleć. Kapitana zajmuje temat transferu do Barcelony. Z kolei selekcjoner zastanawia się jaki skład desygnować na Walię. Wiadomo już, że nie wszyscy zawodnicy są dostępni.

Opiekun polskiej reprezentacji w meczu z Walią chciał skorzystać z silnego składu, lecz plan ten trzeba już zweryfikować. Problem zaczął się już na etapie bramkarza, ponieważ w pełni zdrowy nie jest Bartłomiej Drągowski. On jednak może zagrać 1 czerwca. Tego nie można napisać o Mattym Cashu, który ma podkręcony staw skokowy (powinien być do dyspozycji w kolejnych spotkaniach).

Kłopoty są też wyżej. Z urazem kolana boryka się Krystian Bielik. Pomocnik Derby County trenował w poniedziałek indywidualnie. W starciu z Walijczykami zabraknie także Arkadiusza Milika. Napastnika Olympique Marsylia zastąpi zapewne Adam Buksa. To właśnie on może stworzyć duet napastników z Robertem Lewandowskim, o czym na poniedziałkowej konferencji prasowej mówił Czesław Michniewicz.

