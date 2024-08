Probierz przed meczami Ligi Narodów. “To nie będzie poligon doświadczalny”

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Michał Probierz o Lidze Narodów, a także o Szczęsnym i Lewandowskim

Michał Probierz ma za sobą finalnie nieudane Euro 2024. Biało-czerwoni zakończyli zmagania na mistrzostwach Europy już po rozegraniu trzech spotkań fazy grupowej. Wkrótce natomiast przed reprezentacją Polski występy w Lidze Narodów UEFA ze Szkocją i Chorwacją. Co myśli selekcjoner o rozgrywkach?

– U nas nie będzie żadnego poligonu doświadczalnego. Będą grali najlepsi plus jeden czy dwóch zawodników, którzy wyróżnią się w lidze. Traktujemy Ligę Narodów poważnie – przekonywał Michał Probierz cytowany przez Sport.fakt.pl.

Kluczowymi postaciami w polskim zespole bez wątpienia są Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski. Napastnik już złożył konkretną deklaracje w kontekście gry w reprezentacji Polski. Z kolei wciąż niejasna jest pod tym względem przyszłość bramkarza.

– Jest grupa piłkarzy, którym się przyglądamy. Rzeczywiście, Robert Lewandowski zadeklarował chęć gry w kadrze i to jest dobra informacja dla tej reprezentacji. Co do Wojtka Szczęsnego, to drzwi w kadrze zawsze są dla niego otwarte. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja niedługo i jaki wtedy będzie klubowy status Wojtka – mówił opiekun Biało-czerwonych.

Reprezentacja Polski pierwsze spotkanie w nowej edycji Ligi Narodów UEFA rozegra już 5 września. Zmierzy się wówczas na wyjeździe ze Szkocją. Z kolei 8 września ponownie w roli gościa Biało-czerwoni zagrają z Chorwatami.

