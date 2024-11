Probierz skomentował porażkę ze Szkocją. Podał przyczyny

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Michal Probierz

Reprezentacja Polski spadła do Dywizji B Ligi Narodów

Reprezentacja Polski fatalnie rozpoczęła spotkanie ze Szkocją w Lidze Narodów i już od 3. minuty przegrywała 0:1. Później spotkanie było dość wyrównane i obie drużyny miały sporo okazji do zmiany wyniku. Do wyrównania doprowadził dopiero po przerwie Kamil Piątkowski. Biało-czerwoni nie zdołali jednak utrzymać korzystnego remisu, który pozwoliłby na grę w barażach Ligi Narodów. W doliczonym czasie gry Szkoci zdobyli zwycięskiego gola.

Michał Probierz w rozmowie z “TVP Sport” wskazał na powody, które jego zdaniem zadecydowały o porażce naszej kadry. – Zawsze, jak się przegrywa w karierze trenerskiej to jest problem. Zdajemy sobie sprawę, jak to wygląda. Mieliśmy wszystko w swoich rękach. W ostatnich minutach za mało utrzymywaliśmy się przy piłce, wręcz ograniczyliśmy się tylko do wybijania. Dopuściliśmy do gry gry, którą Szkoci lubią. Szkoda tej bramki – przyznał.

– Mieliśmy bardzo duży sytuacji, z których można by obdzielić kilka spotkań, ale zawsze nam czegoś brakowało. Łukasz też nam wybronił kilka sytuacji. Zdecydowanie powinniśmy zdobyć więcej goli – stwierdził Probierz.

– Goniliśmy wynik bardzo długo. Widać było w naszej grze duże zaangażowanie i kosztowało nas to wiele energii. Nie mieliśmy też zawodników, którzy wzrostowo mogliby nam pomóc w drugiej linii. W końcówce zabrakło nam doświadczenia. Wynik jest dla nas bolesny. Ale jest to to też dobry prognostyk, że jeśli poprawimy kilka elementów to możemy grać na wysokim poziomie – podsumował selekcjoner.

