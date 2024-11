Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kacper Urbański i Bruno Fernandes

Portugalia pokonała Polskę w Porto

Reprezentacja Polski rozpoczęła listopadowe zgrupowanie w Portugalii, żeby lepiej przygotować się do spotkania z gospodarzami w Lidze Narodów. Tuż przed wylotem wypadł Robert Lewandowski, ponieważ w ostatnim meczu Barcelony z Realem Sociedad nabawił się kontuzji pleców. W trakcie przygotowań do starcia z Portugalczykami wypadli również Michael Ameyaw i Przemysław Frankowski.

WIDEO: Wchodzi Robert Lewandowski i zmiata wszystkich z planszy

Podczas przedmeczowej rozgrzewki Sebastian Szymański doznał urazu, co zmusiło selekcjonera Michała Probierza do zmian w składzie. Od pierwszej minuty na boisko wyszedł Mateusz Bogusz. Pierwsza połowa spotkania była pełna zaciętej walki, z obu stron brakowało klarownych sytuacji bramkowych.

Blisko zdobycia gola był Nicola Zalewski, który w 20. minucie oddał precyzyjny strzał z dystansu, jednak Diogo Costa popisał się świetną interwencją. Problemy kadrowe Polaków niestety się nie skończyły. W 32. minucie kontuzjowanego Bartosza Bereszyńskiego zmienił Jakub Kamiński. W 38. minucie Krzysztof Piątek postanowił zaskoczyć rywali niespodziewanym uderzeniem, ale piłka przeleciała tuż obok słupka.

Po przerwie Dominik Marczuk popisał się znakomitym strzałem z dystansu, jednak portugalski bramkarz po raz kolejny udowodnił swoją klasę. W 59. minucie Portugalczycy przeprowadzili błyskawiczną kontrę. Nuno Mendes idealnie dośrodkował na głowę Rafaela Leao, a ten z bliska precyzyjnie umieścił futbolówkę w siatce, dając swojej drużynie prowadzenie.

ALEŻ POPĘDZIŁ NIEUCHWYTNY RAFAEL LEAO ❗️



Tracimy bramkę z Portugalią, ale nie poddajemy się! 🇵🇱



🔴 📲 OGLĄDAJ #PORPOL ▶️ https://t.co/VI6VFlft23 pic.twitter.com/JVH0tsnqXN — TVP SPORT (@sport_tvppl) November 15, 2024

W 72. minucie Cristiano Ronaldo podwyższył wynik na Estadio do Dragao, wykorzystując rzut karny podyktowany po zagraniu ręką Jakuba Kiwiora. Dla portugalskiego napastnika było to już 134. trafienie w barwach narodowej drużyny. W 80. minucie trzeciego gola tego wieczoru strzelił Bruno Fernandes, który idealnie przymierzył zza pola karnego, nie dając żadnych szans Marcinowi Bułce. Dwie minuty później do siatki trafił Pedro Neto po asyście Ronaldo.

Ręka Kiwiora ▶️ rzut karny Cristiano Ronaldo ▶️ bramka dla Portugalii ❗️



Przegrywamy już 2:0.



🔴 📲 OGLĄDAJ #PORPOL ▶️ https://t.co/VI6VFlg0RB pic.twitter.com/I8gO3wU3aP — TVP SPORT (@sport_tvppl) November 15, 2024

Cristiano Ronaldo swoją klasę potwierdził w 87. minucie, gdy kapitalnym przewrotką pokonał polskiego bramkarza. Tuż przed końcem spotkania, w 89. minucie, Polacy zdobyli honorową bramkę. Dominik Marczuk wykazał się dużą czujnością w polu karnym, zaskakując Diogo Costę precyzyjnym strzałem.

Przed Biało-Czerwonymi mecz o utrzymanie w Dywizji A Ligi Narodów. Zespół Michała Probierza zagra w poniedziałek, 18 listopada, ze Szkocją na PGE Narodowym w Warszawie. Początek tego starcia o godzinie 20:45.

Portugalia – Polska 5:1 (0:0)

1:0 Rafael Leao 59′

2:0 Cristiano Ronaldo 72′ (k)

3:0 Bruno Fernandes 80′

4:0 Pedro Neto 82′

5:0 Cristiano Ronaldo 87′

5:1 Dominik Marczuk 89′