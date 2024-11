Polacy już muszą odrabiać straty! Szkoci prowadzą na Narodowym [WIDEO]

eric mccowat / Alamy Na zdjęciu: John McGinn

Polska – Szkocja. Fatalny początek dla ekipy Probierza

W poniedziałkowy wieczór odbywa się spotkanie między Polską a Szkocją w ramach 6. kolejki Ligi Narodów. Początek tego meczu należy do naszych rywali, którzy już w 3. minucie wyszli na prowadzenie. Autorem gola dla przyjezdnych był John McGinn. Pomocnik Aston Villi wykorzystał świetne podanie od Bena Doaka. W tej sytuacji Łukasz Skorupski nie miał wiele do powiedzenia, ponieważ uderzenie 30-latka było precyzyjne.

Szkocja wyszła i zaczęła grać! Kilka podań i Polacy przegrywają już w 3. minucie…



Zatem Biało-Czerwoni muszą odrabiać straty, jeśli nie chcą spaść z najwyższej dywizji Ligi Narodów. Przypomnijmy, że Polacy muszą przynajmniej zremisować ze Szkotami, aby pozostać w elicie. Wygrana lub podział punktów nie da nam pewności co do kontynuowania gry w Dywizji A, ale wówczas zapewnilibyśmy sobie baraże. Natomiast porażka oznacza automatyczny spadek do Dywizji B, czego pragniemy uniknąć.

Mecz reprezentacji Polski ze Szkocją trwa. Transmisję możecie znaleźć na kanałach telewizyjnych TVP 1 i TVP Sport, a także w dedykowanej aplikacji mobilnej.