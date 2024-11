Polacy już muszą odrabiać straty! Szkoci prowadzą na Narodowym [WIDEO]

eric mccowat / Alamy Na zdjęciu: John McGinn

Polska – Szkocja. Fatalny początek dla ekipy Probierza

W poniedziałkowy wieczór odbywa się spotkanie między Polską a Szkocją w ramach 6. kolejki Ligi Narodów. Początek tego meczu niestety należy do naszych rywali, którzy już w 3. minucie wyszli na prowadzenie. Autorem gola dla przyjezdnych był John McGinn. Pomocnik Aston Villi wykorzystał świetne podanie od Bena Doaka. W tej sytuacji Łukasz Skorupski nie miał wiele do powiedzenia, ponieważ uderzenie 30-latka było precyzyjne.

Szkocja wyszła i zaczęła grać! Kilka podań i Polacy przegrywają już w 3. minucie…



🔴📲 Oglądaj #POLSCO ▶️ https://t.co/qon2zMVRi7 pic.twitter.com/SkS6xfvPlY — TVP SPORT (@sport_tvppl) November 18, 2024

Zatem Biało-Czerwoni muszą odrabiać straty, jeśli nie chcą spaść z najwyższej dywizji Ligi Narodów. Przypomnijmy, że Polacy muszą przynajmniej zremisować ze Szkotami, aby pozostać w elicie. Wygrana lub podział punktów nie da nam pewności co do kontynuowania gry w Dywizji A, ale wówczas zapewnilibyśmy sobie baraże. Natomiast porażka oznacza automatyczny spadek do Dywizji B, czego pragniemy uniknąć.

Mecz reprezentacji Polski ze Szkocją trwa, a przed nami jeszcze kilkadziesiąt minut rywalizacji. Transmisję możecie znaleźć na kanałach telewizyjnych TVP 1 i TVP Sport, a także w aplikacji mobilnej, gdzie zawody komentują Jacek Laskowski oraz Marcin Żewłakow.

Aktualizacja: Spotkanie ostatecznie zakończyło się wynikiem 2:1 dla Szkotów.