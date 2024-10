Martinez komplementuje Probierza. Co za słowa o naszym selekcjonerze

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Roberto Martinez

Naprawdę podziwiam sposób, w jaki pracuje – mówi Martinez o Probierzu

Reprezentacja Polski w sobotę wieczorem zmierzy się z Portugalią w 3. kolejce Ligi Narodów. Spotkanie na Stadionie Narodowym będzie wielkim świętem futbolu w naszym kraju, gdyż na boisku pojawią się takie gwiazdy jak Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes czy Rafael Leao.

Przed meczem obaj selekcjonerzy, czyli Roberto Martinez oraz Michał Probierz nie szczędzili sobie komplementów. Obaj bardzo ciepło wypowiadali się na swój temat. Co więcej, opiekun reprezentacji Portugalii zaskoczył wypowiedzią, wyznając, że od dawna śledzi karierę naszego trenera. Ponadto podziwia sposób pracy oraz zaskakujące pomysły. Gołym okiem widać, że Probierz i Martinez darzą się dużą sympatią.

– Naprawdę podziwiam sposób, w jaki pracuje i jego jasne pomysły. Bardzo uważnie śledziłem jego karierę. Myślę, że wszystko zaczęło się, gdy zobaczyłem go pracującego z reprezentacją Polski do lat 21. To ktoś, kto podejmuje ryzyko na boisku. Myślę, że wydobywa to co najlepsze z indywidualnego talentu i to jest coś, przez co oglądałbym mecz Michała pracującego ze swoją drużyną, ponieważ to jest to, co fani piłki nożnej chcą zobaczyć, czyli ekscytujący futbol. Starają się dać indywidualnemu talentowi, szansę na wygrywanie meczów – powiedział Roberto Martinez w rozmowie z TVP Sport.

– Myślę, że obaj darzymy się wzajemnym szacunkiem. Wspaniale był spotkać się z nim twarzą w twarz w Berlinie. Mieliśmy trochę czasu, aby ogólnie porozmawiać o piłce nożnej – dodał selekcjoner reprezentacji Portugalii.

Spotkanie Polska – Portugalia na Stadionie Narodowym rozpocznie się o godzinie 20:45. Sędzia meczu będzie Serdar Gözübüyük z Holandii.