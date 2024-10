Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Słaba gra i wiele elementów do poprawy, Lewandowski mówi wprost

Reprezentacja Polski przegrała wczoraj wieczorem z reprezentacją Portugalii na PGE Narodowym 1:3. Podopieczni Michała Probierza poza kilkoma momentami, przez całe 90 minut mieli problem, aby nawiązać równorzędną walkę z dużo lepiej dysponowanym rywalem, którego jakość była widoczna w każdym zagraniu. Biało-Czerwoni na niezwykle dobrze przygotowywane ataki gości potrafili odpowiedzieć raptem kilka razy i to w mało zagrażający dla rywala sposób.

Finalnie porażka z Portugalią znów stałą się przyczynkiem do dyskusji na temat stylu gry reprezentacji Polski. Wielu bowiem uważa, że słowa o chęci agresywnej, wysokiej obrony opartej na mocnym pressingu i ofensywnej chęci gry są tylko słowami i nie idą za tym czyny. O sposobnie gry naszego zespołu narodowego wypowiedział się po meczu także jego kapitan, Robert Lewandowski w rozmowie ze “sport.tvp.pl”.

– Nie chodzi o pójście na wymianę ciosów, ale powinniśmy zachowywać balans między dobrą grą w obronie, a stwarzaniem okazji z przodu. Brakuje schematów, czasami takiego pójścia w ciemno. Wystarczy moment zawahania. Na tym poziomie jest już wtedy ciężko doskoczyć do zawodnika i spressować – mówi Robert Lewandowski.

– To samo dotyczy liczby zawodników podchodzących do ofensywy. Czasami mamy chyba hamulec ręczny, przez co nie ma później opcji z przodu. Jak widać, jest sporo rzeczy do poprawy – dodaje.

