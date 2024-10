Reprezentacja Polski we wtorek zagra z reprezentacją Chorwacji na PGE Narodowym. Sprawdzamy, czy dostępne są jeszcze bilety na ten mecz.

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Polska – Chorwacja, czy są jeszcze bilety na mecz?

Reprezentacja Polski we wtorkowy wieczór zmierzy się na PGE Narodowym z w meczu 4. kolejki Ligi Narodów UEFA. Dla Biało-Czerwonych będzie to drugie starcie w Warszawie w przeciągu kilku dni, w sobotę bowiem mierzyliśmy się z Portugalią, z którą przegraliśmy 1:3. Wszyscy jednak liczą, że tym razem będzie inaczej, bowiem do tej pory podopieczni Michała Probierza mają na koncie tylko trzy punkty.

Ten mecz z perspektywy trybun obejrzeć ma jednak komplet publiczności. Oznacza to więc, że obecnie nie ma już możliwości zakupu biletów na spotkanie Polska – Chorwacja. Na stronie PZPN na wszystkie sektory liczba dostępnych wejściówek wskazuje zero. Jedyną więc nadzieją dla fanów pozostają tzw. “koniki”. Zainteresowanie tym meczem nie może dziwić, bowiem do Warszawy przyjedzie klasowy rywal i w takich przypadkach bilety rozchodzą się wręcz błyskawicznie.

Ceny biletów na mecz Polska – Chorwacja:

kategoria I: 240 zł

240 zł kategoria II: 180 zł

180 zł kategoria III: 120 zł

120 zł bilet rodzinny (opiekun i dziecko do lat 12): 100 + 60 zł

(opiekun i dziecko do lat 12): 100 + 60 zł osoba niepełnosprawna (na wózku inwalidzkim z opiekunem): 90 zł

(na wózku inwalidzkim z opiekunem): 90 zł easy access (maksymalnie 176 miejsc): 90 zł

Czytaj więcej: Zalewski zostanie bohaterem głośnej wymiany? Ma pozostać we Włoszech