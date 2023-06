Reprezentacja Włoch zmierzy się w meczu o trzecie miejsce na Final Four Ligi Narodów UEFA z Holandią. Przed tym spotkanie z dziennikarzami na konferencji prasowej spotkał się Roberto Mancini.

fot. Imago / Emmanuele Mastrodonato / IPA Sport Na zdjęciu: Roberto Mancini

Reprezentacja Włoch o trzecie miejsce w Lidze Narodów UEFA zmierzy się z Holandią

Przed spotkaniem kilka zdań wyraził selekcjoner Squadra Azzurra

Niedzielna potyczka zacznie się o godzinie 15:00

Roberto Mancini przed meczem Holandia – Włochy

Reprezentacja Włoch ostatnia jest daleka od wybornej dyspozycji. Squadra Azzurra nie tylko nie wystąpiła na mundialu w Katarze, ale nawet w ostatnich meczach eliminacji do Euro 2024 nie zachwyciła. Szansą na odzyskanie zaufania kibiców miał być triumf w Lidze Narodów UEFA, co już wiadomo, że się nie uda. Niemniej selekcjoner mistrzów Europy ze spokojem podchodzi do batalii z Holandią.

– Nasza ulubiona formacja to 4-3-3. W pierwszej połowie przeciwko Hiszpanii graliśmy dobrze, ale w drugiej przegraliśmy fizycznie. Nasi zawodnicy są przyzwyczajeni do gry w kilku formacjach, ale w niedzielę powrócimy do ustawienia 4-3-3 – przekazał Roberto Mancini cytowany przez Uefa.com.

– To mecz na poziomie międzynarodowym przeciwko silnej drużynie. Musimy grać dobrze i starać się wygrać, nawet jeśli w grę nie wchodzi żadne trofeum – dodał Włoch.

Rywalizacja z udziałem podopiecznych Manciniego i Oranje odbędzie się w Enschede i zacznie się o godzinie 15:00. Areną meczu będzie De Grolsch Veste.

