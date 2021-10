Mancini: Włochy mają sporo opcji, zwłaszcza w pomocy

Roberto Mancini udzielił wypowiedzi po spotkaniu o trzecie miejsce Ligi Narodów, w którym jego reprezentacja Włoch pokonała Belgię (2:1). Selekcjoner przyznał, że ma sporo opcji, zwłaszcza w linii pomocy. Ponadto Mancini uważa, że czerwona kartka dla Leonardo Bonucciego była kluczowa dla przebiegu półfinału z Hiszpanią.

Reprezentacja Włoch sięgnęła po brązowe medale Ligi Narodów, pokonując Belgów 2:1

Roberto Mancini przyznał, że siłą jego kadry jest mnogość możliwych do wyboru opcji

Selekcjoner uważa też, że czerwona kartka była kluczowa dla przebiegu półfinału, w którym Hiszpanie przerwali historyczną serię mistrzów Europy

Mancini: gdyby nie czerwona kartka dla Bonucciego, zagralibyśmy z Hiszpanią podobnie, co z Belgią

Reprezentacja Włoch pokonała w niedzielę Belgów w meczu o trzecie miejsce Ligi Narodów (2:1). Mistrzowie Europy zaprezentowali się z dobrej strony, w drugiej połowie punktując przeciwników. Wcześniej, w półfinale Squadra Azzurra przegrała z Hiszpanami. Ten mecz przerwał passę 37 spotkań z rzędu bez porażki.

– Widzieliśmy Włochy z Euro 2020 również w meczu z Hiszpanią. Trudno jednak grać w osłabieniu. Bez czerwonej kartki zaprezentowalibyśmy się tak, jak dzisiaj [w spotkaniu z Belgią – przyp. PP] – uważa Roberto Mancini.

Jednym z najbardziej widocznych problemów Włochów jest brak murowanego kandydata do gry na pozycji napastnika. Jednocześnie selekcjoner ma spore pole do popisu przy doborze tercetu pomocników.

– Mamy zawodników z różnymi cechami, co daje wiele opcji w pomocy. Dziś pomocnicy pokazali, że potrafią grać bardzo dobrze, więc możliwość wyboru okazała się czymś pozytywnym. Federico Chiesa może grać na prawym lub lewym skrzydle, nie robi mu to różnicy. To ważny gracz. Domenico Berardi i Giacomo Raspadori również zaprezentowali się dobrze, podobnie jak Moise Kean po wejściu z ławki – docenił swoich zawodników Mancini.

Squadra Azzurra czeka jeszcze w tym roku dwa spotkania. W ramach eliminacji do mundialu zmierzy się ze Szwajcarią i Irlandią Północną. Dla Manciniego starcie z Belgią było 30. zwycięstwem w 44. meczu, w którym pełnił rolę selekcjonera.

