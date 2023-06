IMAGO / Alexandra Fechete Na zdjęciu: Luka Modrić

Luka Modrić bardzo chciał zdobyć swoje pierwsze trofeum z reprezentacją Chorwacji

Hrvatska co prawda dotarła do finału Ligi Narodów, ale tam uznała wyższość Hiszpanii

Legenda Realu Madryt po spotkaniu wypowiedziała się na temat swojej przyszłości w kadrze narodowej

“To on zdecyduje, czy przejdzie na emeryturę, czy będzie kontynuował karierę”

Luka Modrić marzył o wzniesieniu trofeum jako kapitan reprezentacji Chorwacji. Środkowy pomocnik zdobył srebrny medal na mistrzostwach świata 2018 i brązowy krążek na mundialu 2022. Hrvatska była o krok od zwycięstwa w Lidze Narodów, jednak w konkursie rzutów karnych lepsza okazała się Hiszpania.

Legenda Realu Madryt po tym meczu przyznała, że zdecydowała już na temat swojej przyszłości w kadrze narodowej, choć tej decyzji jeszcze nie ogłosiła. – Zdecydowałem już o swojej przyszłości w reprezentacji Chorwacji, ale dzisiaj tego nie zdradzę – przyznał Luka Modrić cytowany przez dziennik “MARCA”.

Na temat kapitana kadry narodowej głos zabrał także selekcjoner Hrvatski. – To dla niego trudne. Był dzisiaj fenomenalny, biegał przez 120 minut bez przerwy. Mogę być tylko dumny. To on zdecyduje, czy przejdzie na emeryturę, czy będzie kontynuował karierę. To jego decyzja – przyznał Zlatko Dalić.