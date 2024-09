Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Polska traci fotel lidera. Portugalia na prowadzeniu

Reprezentacja Polski nie może zaliczyć niedzielnego wieczoru do udanego. “Biało-Czerwoni” po zwycięstwie nad Szkocją tym razem musieli uznać wyższość Chorwacji, która zwyciężyła 1:0. Jedynym trafieniem w rywalizacji w Osijeku popisał się Luka Modrić, który cudownym uderzeniem z rzutu wolnego pokonał Łukasza Skorupskiego. Wynik jednak nie odzwierciedla przewagi, jaką mieli na boisku podopieczni Zlatko Dalicia. Polacy tego dnia mieli jedynie momenty, podczas których mogło dojść do zmiany rezultatu. Finalnie jednak trzy punkty wpadły na konto Chorwatów, którzy zanotowali pierwsze zwycięstwo w tegorocznej edycji Ligi Narodów.

W drugim spotkaniu “polskiej grupy” reprezentacja Portugalii przed własną publicznością podejmowała Szkocję. Mecz niespodziewanie zaczął się znakomicie dla piłkarzy Steve’a Clarka. To oni już w 7. minucie objęli prowadzenie za sprawą Scotta McTominaya. Na odpowiedź podopieczni Roberto Martineza musieliśmy poczekać do 54. minuty. Wówczas do wyrównania doprowadził Bruno Fernandes. Mistrzowie Europy z 2016 roku dominowali nad rywalem i tuż przed końcem strzelili zwycięskiego gola, który był autorstwa Cristiano Ronaldo.

Niedzielne wyniki sprawiły, że Polska straciła prowadzenie w swojej grupie. Obecnie “Biało-Czerwoni” są na trzeciej pozycji, a liderem jest Portugalia, która ma na koncie komplet punktów.

Tabela Ligi Narodów: dywizja A, grupa 1

Pozycja Mecze Bilans Gole Punkty 1. Portugalia 2 2-0-0 4:2 6 2. Chorwacja 2 1-0-1 2:2 3 3. Polska 2 1-0-1 3:3 3 4. Szkocja 2 0-0-2 3:5 0

