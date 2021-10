Przed nami decydujące starcia w Lidze Narodów. W drugiej edycji turnieju o 3. miejsce zagrają Włochy – Belgia. Obie ekipy czują spory niedosyt po nieudanych zawodach w poprzedniej rundzie. Sprawdź gdzie zostanie rozegrany ten pojedynek.

Włochy zmierzą się z Belgią w spotkaniu o 3. miejsce Ligi Narodów

Pojedynek zostanie rozegrany w niedzielę o godzinie 15.00

Gdzie odbędzie się mecz o 3. miejsce Ligi Narodów?

Belgowie nieco głośniej twierdzą, że ten mecz nie ma większego znaczenia. Regulamin Ligi Narodów mówi jasno – należy rozegrać starcie o 3. miejsce oraz finał.

Cały Final Four turnieju rozgrywany jest we Włoszech. W niedzielę pierwsi do boju staną Azzurri i Belgowie. Start meczu zaplanowano na godzinę 15:00. Spotkanie odbędzie się na stadionie Juventusu (Allianz Stadium).

Sędzią głównym został natomiast Serb, Srdjan Jovanovic. Stąd też wszystkie oczy kibiców mistrzów Europy będą niedzielnym po południem skierowane na Turyn.

