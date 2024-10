Tego nie dokonał nawet Lamine Yamal. 14-latek zagrał w Lidze Narodów

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Samuel Harvey przebił Lamine’a Yamala. Zagrał w Lidze Narodów w wieku 14 lat

Lamine Yamal to nastolatek, który przedstawił się piłkarskiemu światu w bardzo młodym wieku. W La Liga skrzydłowy zadebiutował, mając 15 lat, 9 miesięcy i 16 dni. W ten sposób stał się najmłodszym piłkarzem w historii Barcelony. Co ważne, nie był to tylko i wyłącznie występ dla rekordu, bo piłkarz momentalnie udowodnił swoją jakość i pracował na minuty w kolejnych meczach. Zaowocowało to szybkim powołaniem do reprezentacji Hiszpanii, w której zanotował debiut w wieku 16 lat i 57 dni.

Kolejne rekordy Lamine Yamal bił podczas Euro 2024, które ostatecznie okazało się zwycięskie dla Hiszpanów. Tymczasem za oceanem doszło do jeszcze bardziej szokującego debiutu. W oficjalnym meczu Ligi Narodów CONCACAF zagrał Samuel Harvey, czyli zaledwie 14-letni bramkarz.

Harvey to reprezentant Turks i Caicos. Jest to malutka wyspa, na której żyje około 45 tys. osób. Kraj od 1998 roku jest członkiem FIFA i może brać udział w kwalifikacjach do mistrzostw świata. Na początku września drużyna rozpoczęła zmagania w tamtejszej Lidze Narodów i właśnie wtedy w przegranym 0:2 meczu z Anguilla zadebiutował 14-letni golkiper. Z doniesień El Nacional.cat wynika, że zawodnik był małym winowajcą porażki i potrzebował wielu słów otuchy od trenera.

😱 DEBUTÓ EN LA MAYOR CON 14 AÑOS



🇹🇨👐 Samuel Harvey, arquero de Islas Turcas y Caicos, hizo su debut oficial con la mayor de su país con tan solo ¡14 años! ante Anguila



❌ Sin embargo, no fue el estreno soñado: derrota por 2-0 en el marco de la primera fecha de la Nations… pic.twitter.com/cIzSz8qE6t — Diario Olé (@DiarioOle) October 13, 2024

Trzy dni później rozegrał drugie spotkanie z Belize, które również zakończyło się porażką, ale tym razem 0:4. W rezultacie trener zdecydował się na zmianę bramkarza i w ostatnim październikowym spotkaniu z Anguillą między słupkami stanął 17-letni Peterson St. Fleurant. Być może dało to efekt, bo kadra Turks i Caicos wygrała z Anguillą 2:1.

