De Jong czekał na ten moment 14 miesięcy. Gwiazdor Barcelony może odetchnąć

QSP / Alamy Na zdjęciu: Frenkie de Jong

De Jong otrzymał powołanie do reprezentacji Holandii

Frenkie de Jong czekał na ten moment wiele miesięcy. Zawodnik Barcelony, który w przeszłości odgrywał kluczową rolę zarówno dla klubu, jak i reprezentacji Holandii, przez długi czas zmagał się z problemami zdrowotnymi. Kontuzje kostki, które rozpoczęły się jeszcze w poprzednim sezonie, odbiły się na jego formie i dostępności. Największy cios nadszedł w kwietniu 2024 roku, kiedy to De Jong doznał poważnej kontuzji podczas meczu Barcelony z Realem Madryt. Po silnym uderzeniu Fede Valverde, pomocnik był wyłączony z gry przez 163 dni, co uniemożliwiło mu udział w Euro 2024 w Niemczech.

Proces powrotu do zdrowia De Jonga był stopniowy i ostrożnie kontrolowany. Po długiej rehabilitacji zawodnik powrócił na boisko w barwach Barcelony 1 października, w zwycięskim meczu Ligi Mistrzów z Young Boys. Teraz, w pełni sprawny, De Jong jest gotów wzmocnić reprezentację Holandii w decydujących meczach fazy grupowej Ligi Narodów. Holendrzy najpierw zmierzą się z Węgrami 16 listopada na Johan Cruyff Arenie w Amsterdamie, a następnie zagrają z Bośnią-Hercegowiną 19 listopada.

Dla De Jonga powrót do kadry to nie tylko walka o punkty, ale i okazja do odbudowy swojej roli w reprezentacji. Holandia liczy na awans w Lidze Narodów, a De Jong, wracając do pełni formy, jest idealnym wzmocnieniem, szczególnie na kluczowej pozycji w środku pola. Zarówno kibice, jak i media śledzą jego powrót z ogromnym entuzjazmem.