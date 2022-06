Pressfocus Na zdjęciu: Reprezentanci Chorwacji

Porażką 0:1 zakończył się rewanżowy mecz reprezentacji Francji z Chorwacją w Lidze Narodów. Zwycięską bramkę w 5 minucie meczu zdobył Luka Modrić. Francuzi wciąż nie zanotowali żadnego zwycięstwa w tej edycji Ligi Narodów.

W poprzednim meczu Francja zremisowała z Chorwacją 1:1

na Stade de France gospodarze przegrali rewanżowe starcie z Chorwatami 0:1

Francja po czterech meczach Ligi Narodów zajmuje ostatnie miejsce w grupie 1

Gospodarze bezbarwni do przerwy

Poprzednie starcie między tymi drużynami zakończyło się remisem 1:1. Francuzi po trzech meczach Ligi Narodów na koncie mieli zaledwie dwa punkty, dlatego zwycięstwo w rewanżu z Chorwacją było dla nich potrzebne jak rybie woda. Mecz rozpoczęli jednak falstartem, bo już od 5 minuty przegrywali 0:1. Konate faulował w polu karnym a sędzia po wideoweryfikacji zdecydował się na odgwizdanie jedenastki. Do tej podszedł kapitan reprezentacji Chorwacji – Luka Modrić. Piłkarz Realu Madryt nie pomylił się i dał gościom prowadzenie.

Francuzi grali w pierwszej połowie bez pomysłu i kreowali sobie mało sytuacji bramkowych. Na przerwę zasłużenie schodzili przegrywając. Didier Deschamps mógł czuć się wyjątkowo rozczarowany postawą swoich podopiecznych.

Francuzi aktywniejsi po przerwie ale to wciąż było za mało

W drugiej odsłonie tej rywalizacji coraz częściej do głosu zaczęli dochodzić gospodarze. Dwie dobre okazje do strzelenia gola miał Kylian Mbappe, ale w obu przypadkach zabrakło mu precyzji. W 72 minucie przed znakomitą szansą na podwyższenie prowadzenia stanął wprowadzony po przerwie Majer, ale na posterunku był Mike Maignan. Reprezentacja Francji próbowała, ale do końca spotkania nie znalazła sposobu na pokonanie golkipera Chorwacji.