Chorwacja – Polska. Probierz znowu odrzucił tę trójkę

W kadrze na starcie Szkocja – Polska, otwierające tę edycję Ligi Narodów, zabrakło czterech zawodników. Szansy gry na Hampden Park nie otrzymali Mateusz Bogusz, Mateusz Kowalczyk, Bartosz Mrozek i Mateusz Wieteska. Pierwszy z nich zbyt późno dołączył (problemy z transportem z USA) do drużyny i przez to pozbawił się możliwości występu.

Teraz już nic nie stało na przeszkodzie by ofensywny pomocnik znalazł się wśród powołanych na kolejny pojedynek LN. Michał Probierz uwzględnił go w grupie, która może zmierzyć się z Chorwacją. Szkoleniowiec reprezentacji Polski ponownie nie skorzysta z usług Kowalczyka, Mrozka i Wieteski. Natomiast tym razem w kadrze meczowej zabraknie Adama Buksy, którego wykluczyła kontuzja.

Selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz ogłosił kadrę meczową na spotkanie z Chorwacją. 🇭🇷 pic.twitter.com/YcgMXnYFOP — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) September 7, 2024

Spotkanie Chorwacja – Polska rozpocznie się o 20:45 na Opus Arena w Osijeku. Możemy spodziewać się kilku zmian w porównaniu do składu, który trener Probierz wystawił do walki ze Szkotami. Najbardziej oczywistą roszadą jest ta między słupkami. Marcin Bułka zasiądzie na ławce rezerwowych, natomiast Łukasz Skorupski będzie bronił dostępu do bramki Biało-Czerwonych, który po pierwszym meczu przewodzą tabeli grupy pierwszej.

