Znamy składy, Pique w pierwszym składzie!

Znamy już składy na wtorkowy szlagier Ligi Mistrzów pomiędzy Barceloną a Paris-Saint Germain. Ronald Koeman przywrócił do wyjściowej jedenastki Gerarda Pique.

Przed tym spotkaniem dwóch środkowych obrońców Barcelony walczyło z czasem, by powrócić do zdrowia na kluczowy dla klubu mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów. Ronald Araujo nie dostał zielonego światła od lekarzy, ale Gerard Pique rozpocznie wtorkowe spotkanie od pierwszej minuty. Katalończyk ostatnim razem wystąpił w ligowym meczu przeciwko Atletico 21 listopada ubiegłego roku.

W bramce stanie, bez żadnych niespodzianek, Marc-Andre ter Stegen. Wraz z Pique duet stoperów stworzy Clement Lenglet, a po ich bokach zagrają Jordi Alba i również wracający po kontuzji Sergino Dest. Drugą linię stanowić będzie trio złożone z Sergio Busquetsa, Frenkiego De Jonga i Pedriego. Napastnicy wybrani przez Ronalda Koemana to Ousmane Dembele, Antoine Griezmann i Lionel Messi.

Po stronie Paris-Saint Germain również wrócił kluczowy zawodnik. Marco Verratti ma dbać o podawanie piłek do Kyliana Mbappe, Moise Keana i Mauro Icardiego. Zabezpieczać Włocha będą Idrissa Gueye i Leandro Paredes. W obronie, przed Keylorem Navasem, wystąpią Layvin Kurzawa, Presnel Kimpembe, Marquinhos i Alessandro Florenzi.

Desygnowanie do gry przeciwko finaliście Ligi Mistrzów obrońcę, który nie występował od niemal trzech miesięcy, to spore ryzyko. Ronald Koeman był jednak wybitnym defensorem. Może więc okazać się, że natychmiastowe przywrócenie Gerarda Pique do wyjściowej jedenastki okaże się strzałem w dziesiątkę.