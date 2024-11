fot. La Presse / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Zieliński najlepszy na boisku

Piotr Zieliński tego lata zamienił Napoli na Inter Mediolan. Początek sezonu opuścił z uwagi na problemy zdrowotne, a do gry wrócił dopiero we wrześniu. Od tego czasu balansuje między wyjściową jedenastką a ławką rezerwowych. Simone Inzaghi rotuje w ten sposób w środku pola, gdzie ma do dyspozycji wielu jakościowych piłkarzy. Reprezentant Polski regularnie występuje za to w Lidze Mistrzów – zagrał już od pierwszej minuty chociażby z Manchesterem City czy Arsenalem, a we wtorek Inzaghi posłał go do boju również przeciwko Lipskowi.

Inter liczył na podtrzymanie serii bez zwycięstwa i tak się właśnie stało. Objął prowadzenie w 27. minucie, po czym kontrolował przebieg rywalizacji i utrzymał skromny wynik do ostatniego gwizdka sędziego. Dzięki temu jest liderem tabeli fazy ligowej, zaś Lipsk wciąż pozostaje bez zdobyczy punktowej.

Świetny występ zaliczył Zieliński, którego UEFA wybrała na najlepszego zawodnika całego spotkania. Był tego dnia wyjątkowo dobrze dysponowany, co odnotował techniczny obserwator.

“Kontrolował grę w środku pola z dobrym podaniem i defensywą. Regularnie robił też ruch, pokazując się do gry swoim kolegom” – napisano w panelu UEFA.

Zieliński uzbierał już dla Interu Mediolan łącznie 14 występów. W Serie A trafiał do siatki dwukrotnie – oba gole padły w meczu z Juventusem.