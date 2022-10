fot. PressFocus Na zdjęciu: Mateo Kovacić

We wtorek rozpoczęła się 5. kolejka fazy grupowej Ligi Mistrzów. Chelsea pokonała w Austrii Red Bull Salzburg 2-1 i zapewniła sobie awans do 1/8 finału. Piękne bramki zdobywali Mateo Kovacić oraz Kai Havertz.

Chelsea wygrała 2-1 i zapewniła sobie awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów

Dla londyńczyków strzelali Mateo Kovacić i Kai Havertz

Red Bull Salzburg wciąż może zameldować się w fazie pucharowej

Chelsea wywalczyła awans w bólach

Po fatalnym początku zmagań w Lidze Mistrzów Chelsea zaliczyła świetny dwumecz z Milanem i znacząco zbliżyła się do fazy pucharowej. Kluczowy krok miała postawić w Austrii, gdzie we wtorek mierzyła się z Salzburgiem. Zadanie nie należało do najprostszych, bowiem gospodarze również mieli chrapkę na zwycięstwo i awans do 1/8 finału.

Od pierwszych chwil londyńczycy wykazywali dużo większą jakość przy piłce, a także zepchnęli rywala do defensywy. Nie przekładało się to jednak na sytuacje strzeleckie, których do przerwy było jak na lekarstwo. W 23. minucie udało się napocząć Salzburg. Po dośrodkowaniu Conora Gallaghera i serii przypadkowych kontaktów, piłka zmierzyła w stronę Mateo Kovacicia, który precyzyjnym strzałem lewą nogą umieścił ją w okienku bramki.

Po zmianie stron zaskoczył Salzburg, który w 49. minucie przeprowadził skuteczną kontrę i doprowadził do wyrównania. Dośrodkowana przez Maximiliana Wobera piłka dotarła do Juniora Adamu, który pokonał Kepę Arrizabalagę.

Chelsea odpowiednio zareagowała na zaistniały problem, bowiem momentalnie ruszyła do ataku, a jej starania zostały wynagrodzone w 64. minucie. Ponownie zadecydował błysk indywidualnych umiejętności, bowiem Kai Havertz uderzył zza pola karnego, a piłka po odbiciu od poprzeczki zatrzepotała w siatce.

Do ostatniego gwizdka arbitra goście kontrolowali przebieg gry, a nawet mogli pokusić się o kolejną bramkę. Swojej sytuacji nie wykorzystał między innymi Pierre-Emerick Aubameyang.

Dzięki temu zwycięstwu Chelsea zagwarantowała sobie awans do fazy pucharowej. Salzburg wciąż ma szanse, aby zagrać w Lidze Mistrzów na wiosnę, natomiast kluczowe będzie rozstrzygnięcie wieczornego meczu Milanu z Dinamem Zagrzeb.