Neymar nie będzie mógł pomóc Paris Saint-Germain w rewanżowym spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Barceloną. Reprezentantowi Brazylii nie udało się na czas wyleczyć kontuzji uda, z którą zmagał się w ostatnich tygodniach.

Pochettino nie podejmie ryzyka

29-latek jest wyłączony z gry od 10 lutego, kiedy doznał urazu podczas pucharowego spotkania z drugoligowym SM Caen. Z tego powodu nie wystąpił także w pierwszym, wygranym 4:1 meczu na Camp Nou.

Neymar kilka dni temu wznowił lekkie treningi, ale Paris Saint-Germain poinformowało we wtorek, że zawodnik nie będzie mógł wrócić do składu na środowe spotkanie z Barceloną. Jak informuje ESPN, trener francuskiego zespołu Mauricio Pochettino rozważał włączenie Brazylijczyka do kadry meczowej, ale ostatecznie uznał, że podejmowanie ryzyka w tej sytuacji nie ma sensu. Neymar zaakceptował decyzję argentyńskiego szkoleniowca i nie znajdzie się w składzie.

Brazylijczyk stracił tym samym szansę na zaprezentowanie się przeciwko swojej byłej drużynie. Na kolejną taką okazję będzie musiał poczekać przynajmniej do następnego sezonu.

PSG murowanym faworytem do awansu

W środowym rewanżu na Parc des Princes Paris Saint-Germain będzie bronić bardzo dużej zaliczki z pierwszego spotkania na Camp Nou. Duma Katalonii prowadziła w nim po trafieniu Lionela Messiego z rzutu karnego, ale później na boisku istnieli tylko goście. Jeszcze przed przerwą do wyrównania doprowadził Kylian Mbappe, który w drugiej połowie jeszcze dwa gole. Na listę strzelców wpisał się również Moise Kean i mecz zakończył się wygraną 4:1 paryżan.

Rewanżowe spotkanie 1/8 finału Ligi Mistrzów rozegrane zostanie w środę (10 marca) o godzinie 21:00. Z meczu PSG – Barcelona transmisja prowadzona będzie na kanałach TVP1 i Polsat Sport Premium 1.



18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin