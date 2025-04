Inter Mediolan dołączył do grona półfinalistów Ligi MIstrzów w sezonie 2024/25. W dwumeczu, który zadecyduje o awans do finału, Nerazzurri zmierzą się z faworytem całych rozgrywek.

Nicolo Campo/Alamy Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Inter w półfinale Ligi Mistrzów

Inter Mediolan może być uważany za jedno z największych zaskoczeń obecnej edycji Ligi Mistrzów. W 1/8 finału Nerazzurri zgodnie z planem wyeliminowali Feyenoord Rotterdam. W ćwierćfinale stanęli jednak przed znacznie trudniejszym zadaniem, jakim były pojedynki z Bayernem Monachium. Piłkarze Interu stanęli jednak na wysokości zadania. Najpierw wygrali 2:1 na boisku rywala, a następnie przed własną publicznością zremisowali 2:2.

Barcelona rywalem Interu w 1/2 finału Ligi Mistrzów

Inter Mediolan o awans do finału zmierzy się z zespołem uważanym obecnie za głównego kandydata do końcowego triumfu. Jest nim dowodzona przez Hansiego Flicka FC Barcelona, która konsekwentnie pokonywała kolejne przeszkody na swojej drodze. Duma Katalonii także do rywalizacji z Interem przystąpi w roli faworyta.

Pierwszy mecz odbędzie się na Stadionie Olimpijskim w Barcelonie 29 lub 30 kwietnia. Z kolei rewanż na mediolańskim San Siro został zaplanowany na 6 lub 7 maja.