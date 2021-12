Pressfocus Na zdjęciu: Old Trafford

Władze Szwajcarii zezwoliły na wyjazd piłkarzy Young Boys Berno do Manchesteru na mecz 6. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Tym samym, wbrew wcześniejszym spekulacjom, spotkanie odbędzie się na Old Trafford.

UEFA rozważała przeniesienie meczu Manchester United-Young Boys Berno do innego kraju

Wszystko w związku z polityką władz Szwajcarii dla podróżnych wracających z Wielkiej Brytanii

Ostatecznie dzięki ich przychylności, spotkanie odbędzie się na Old Trafford

Ukłon w stronę mistrza

Szwajcaria jest jednym tych z krajów, który ponownie nałożył ograniczenia na swoich obywateli, wracających z zagranicy, w związku z dalszym rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Podróżujący z Wielkiej Brytanii, w której odkryto już przypadki zarażenia wirusem wariantu omikron, zmuszeni byliby zatem poddać się 10-dniowej kwarantannie. Dla piłkarzy Young Boys Berno, którzy nie są zwolnieni z tych restrykcji, byłoby to zatem prawdziwe utrapienie. Wówczas przełożone zostałyby aż trzy mecze z ich udziałem (z FC Sion, FC Basel i FC Lugano). Co prawda ich starcie w Lidze Mistrzów z Manchester United mogłoby również zostać przeniesione do innego kraju, ale to byłoby z kolei wielkim problemem dla władz Czerwonych Diabłów, które utraciłyby przychody z dnia meczowego, a także musiałyby zwrócić pieniądze za zakupione już bilety.

Władze kantonu Berno, w drodze wyjątku, pozwoliły jednak ominąć triumfatorom Swiss Super League sanitarne obostrzenia. Piłkarze Young Boys podczas całego swojego pobytu w Anglii pozostaną w “ściśle oddzielonej bańce”, tak aby w klubie nie doszło do żadnych zarażeń. Działacze mistrzów Szwajcarii po otrzymaniu zgody na wylot na Wyspy Brytyjskie wydały specjalne oświadczenie. “Chcielibyśmy bardzo podziękować kantonowi Berno za elastyczność i zwolnienie z obowiązku kwarantanny. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby w dalszym ciągu działać jako wzór do naśladowania dla innych” – napisali przedstawiciele klubu ze Stade de Suisse.

Przypomnijmy, że przed 6. kolejką w grupie F, Manchester United ma już zapewniony awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. PIłkarze z Berna z kolei wciąż są w grze o występy w 1/16 finału Ligi Europy. Na Old Trafford jednak musieliby pokonać Czerwone Diabły, licząc jednocześnie na porażkę Atalanty w rywalizacji z Villarreal CF.