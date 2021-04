Wybitny Pep Guardiola. Wyrównał rekord Jose Mourinho

Pep Guardiola awansował z Manchesterem City do najlepszej czwórki Ligi Mistrzów. Hiszpański menedżer wyrównał tym samym rekord Jose Mourinho. Obaj szkoleniowcy aż ośmiokrotnie dotarli do półfinału Ligi Mistrzów.

Katalończyk czekał na kolejny awans do tej fazy zmagań od sezonu 2015-2016. Wtedy po raz ostatni zameldował się tam z Bayernem Monachium. Łącznie z niemieckim klubem docierał to półfinałów trzykrotnie. Cztery razy osiągał to ponadto z FC Barcelona.

Ferguson i Ancelotti przegonieni

Teraz, po raz pierwszy, świętował awans z Manchesterem City. Angielska drużyna poradziła sobie w ćwierćfinale z Borussią Dortmund, wygrywając rewanż 2:1. Gole dla The Citizens zdobyli Riyad Mahrez i Phil Foden.

🔝 Entrenadores con más semifinales de #CopaDeEuropa



🇵🇹 Mourinho 8

🇪🇸 Guardiola 8 (📸)

🇮🇹 Ancelotti 7

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Ferguson 7

🇪🇸 Miguel Muñoz 6

🇩🇪 Josef Heynckes 6

🇩🇪 Ottmar Hitzfeld 5

🇦🇷 Helenio Herrera 5

🇳🇱 Van Gaal 5

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Matt Busby 5



⚠️ Zidane 🇫🇷 llegó a 4 pic.twitter.com/CFOZ5sY5FI — Silvio Maverino (desde casa) (@mavegol) April 14, 2021

Pep Guardiola wyprzedził tym samym w rankingu Carlo Ancelottiego i Sir Alexa Fergusona, którzy docierali do półfinałow siedmiokrotnie w czasie kariery.

Guardiola z szansą na cztery trofea

Manchester City zagra w następnej rundzie Champions League z Paris Saint-Germain. W drugiej półfinałowej parze spotkają się Real Madryt i londyńska Chelsea.

Co godne podkreślenia, Pep Guardiola może wygrać w tym sezonie cztery trofea. City jest na dobrej drodze do tego, by sięgnąć po mistrzostwo Anglii. Są ponadto w finale Pucharu Ligi i półfinałach Ligi Mistrzów oraz FA Cup.