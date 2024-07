Liga Mistrzów w przyszłym sezonie będzie transmitowana w Canal+. Przegląd Sportowy Onet poinformował, że oferta za pakiet sportowy będzie wynosić ok. 65-75 zł dla nowych klientów.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Real Madryt

Nowi klienci zapłacą za Ligę Mistrzów ok. 65-75 zł, stali klienci tylko 20 zł

Liga Mistrzów po sześciu latach oficjalnie znika ze sportowych kanałów Telewizji Polsat. Od sezonu 2024/2025 wszystkie mecze najbardziej prestiżowych rozgrywek ponownie będzie można oglądać w Canal+. Stacja odzyskała prawa telewizyjne do transmitowania Champions League po sześciu latach przerwy. Wcześniej Ligę Mistrzów na kanałach Canal+ można było śledzić w latach 2013-2018.

Do tej pory niewiadomą była kwota, jaką widzowie będą musieli zapłacić, aby uzyskać dostęp do transmisji spotkań Champions League. Jednak najnowsze informacje w tej sprawie przekazał portal Przegląd Sportowy Onet. Opcji finansowych jest kilka, bowiem dla osób, które posiadają dostęp do kanałów Canal+ pakiet Super Sport będzie kosztować zaledwie 20 zł miesięcznie.

Zdecydowanie większy wydatek czeka natomiast nowych klientów. Jak poinformował Przegląd Sportowy pakiet Canal+ z dodatkiem Super Sport będzie do wykupienia za 65 zł miesięcznie. Ta opcja umożliwi również abonentom oglądanie nie tylko Ligi Mistrzów, ale również PKO BP Ekstraklasy, La Ligi, wybranych spotkań Premier League czy koszykarskiej ligi NBA. Dodatkowo zyska się dostęp do serwisu internetowego Canal+ Online.

Istnieje również opcja, która umożliwia zebranie prawie wszystkich najważniejszych stacji sportowych w jednym miejscu. Kupując pakiet Canal+ za 75 zł miesięcznie otrzyma się również dostęp do Eleven Sports oraz Viaplay w pakiecie Medium.