LM: Tuchel ogłosił kadrę na Atletico. Zabraknie weterana

W poniedziałek trener londyńskiej Chelsea, Thomas Tuchel ogłosił kadrę na rywalizację z Atletico Madryt w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Niemiec oznajmił, że do Bukaresztu nie zabierze Thiago Silvy, który nie wrócił jeszcze do pełni sił po kontuzji.

Kluczowy sprawdzian

Tuchel odmienił grę piłkarzy The Blues. Obecnie jego podopieczni prezentują wyższą jakość i odpowiednią dynamikę w ofensywie. Co więcej, na możliwych 18 punktów Chelsea uzbierała 14. Pod wodzą niemieckiego menadżera team z Londynu nie doznał żadnej porażki, a czterokrotnie w Premier League kończył mecz z czystym kontem. Nadrzędnym celem na koniec sezonu jest miejsce w tabeli gwarantujące udział w Lidze Mistrzów. Trzeba przyznać, że walka o TOP4 jest w tym roku niezwykle wyrównana i pozostanie w czołówce angielskiej Ekstraklasy na pewno nie będzie łatwe. Z drugiej strony Thomas Tuchel już we wtorek zmierzy się z niezwykle trudnym przeciwnikiem jakim jest Atletico Madryt. Rywalizacja z El Atleti będzie kluczowym momentem dla 47-latka, który dotychczas mierzył się z mniej wymagającymi rywalami.

Kadra na Ligę Mistrzów potwierdzona

Na przedmeczowej konferencji menadżer Chelsea potwierdził skład który zabierze do Bukaresztu. Od początku lutego Tuchel nie może skorzystać z usług Thiago Silvy. Weteran europejskich boisk doznał kontuzji mięśnia w prawym udzie już na samym początku wygranych derbów Londynu z Tottenhamem (1:0). Brazylijczyk niedawno wrócił do treningów, jednak nie jest jeszcze gotowy na walkę przez 90 minut. Tuchel nie zamierza składać broni i w kadrze meczowej znalazło się miejsce dla Christiana Pulisica, czy Kai Havertza: Obaj trenowali na pełniej intensywności i na nic się nie skarżyli. To doskonała wiadomość, że oboje są zdolni do gry – potwierdził Niemiec.

Czas wznowić walkę o prestiż w Europie

Już we wtorek zobaczymy dwa spotkania w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów. Hitowe starcie pomiędzy Atletico Madryt z Chelsea wystartuje o godzinie 21:00. Natomiast transmisję meczu przeprowadzi Polsat Sport Premium 2. Zachęcamy do sprawdzenia naszej zapowiedzi i kursów bukmacherskich na ten mecz: Liga Mistrzów. Atletico Madryt – Chelsea FC.