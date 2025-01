Tabela Ligi Mistrzów po środowych meczach (22.01.2025)

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru City

Tabela fazy ligowej Ligi Mistrzów po 7. kolejkach

W środę (22 stycznia) odbyło się kolejne 9 spotkań w 7. kolejce Ligi Mistrzów. Kibice mogli oglądać w akcji m.in. Real Madryt, Inter Mediolan, Bayern Monachium czy Arsenal. Nie zabrakło również hitu, jakim było starcie Paris Saint-Germain – Manchester City.

Niespodzianką dnia była sensacyjna porażka Bayernu Monachium z Feyenoordem (0:3). Reszta wyników nie zaskoczyła niczym szczególnym. Komplet punktów zdobył Lipsk (2:1 ze Sportingiem) i Szachtar Donieck (2:0 z Brestem). Ponadto zwycięstwo odniósł Milan (1:0 z Gironą), Arsenal (3:0 z Dinamo Zagrzeb), Real Madryt (5:1 z Salzburgiem) czy Inter (1:0 ze Spartą Praga).

W hicie 7. kolejki Ligi Mistrzów na Parc des Princes po emocjonującym meczu ostatecznie to Paris Saint-Germain przybliżył się do awansu. Podopieczni Luisa Enrique wygrali z Manchesterem City (4:2). Tym samym Obywatele znaleźli się poza strefą dającą awans do 1/16.

Na europejskich boiskach mogliśmy oglądać również kilku Polaków. Występ w Lidze Mistrzów zanotował Jakub Kiwior, Łukasz Łakomy, Kamil Piątkowski i Piotr Zieliński. Pierwsza dwójka rozpoczęła mecz w wyjściowym składzie, zaś dwaj ostatni weszli na boisko z ławki.

Po 7. kolejkach liderem fazy ligowej Ligi Mistrzów jest Liverpool. Za ich plecami na podium znalazła się Barcelona i Arsenal. Tuż poza podium z 16 punktami jest Inter Mediolan. Real Madryt na kolejkę przed końcem zajmuje 16. miejsce, a przed sobą ma m.in. Bayern Monachium. Z kolei PSG po zwycięstwie ma 10 punktów i plasuje się na 22. miejscu, o trzy pozycje wyżej niż Man City.

Wyniki środowych spotkań 7. kolejki Ligi Mistrzów:

Lipsk 2:1 Sporting

Szachtar 2:0 Brest

Milan 1:0 Girona

Arsenal 3:0 Dinamo Zagrzeb

Celtic 1:0 Young Boys

Feyenoord 3:0 Bayern

PSG 4:2 Man City

Real 5:1 Salzburg

Sparta 0:1 Inter