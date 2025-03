fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Atletico Madryt - Real Madryt

Marciniak w ogniu krytyki, Derby Madrytu z sędziowskim zgrzytem

Real Madryt przystępował do rewanżowej potyczki z Atletico Madryt w 1/8 finału Ligi Mistrzów, mając zaliczkę jednego gola (2:1). Jednocześnie ekipa Carlo Ancelottiego w roli faworyta podchodziła do rewanżowego starcia 1/8 finału Ligi Mistrzów. Tymczasem już w pierwszej połowie rywalizacji namieszał w grze sędzia Szymon Marciniak.

Defensa Central przekonuje, że arbiter z Płocka nie podyktował ewidentnej jedenastki dla Los Blancos. Źródło jednocześnie podkreśla, że od kilku tygodni w hiszpańskiej piłce nożnej nie brakuje kontrowersyjnych decyzji sędziowskich, które najwyraźniej rozprzestrzeniły się na europejską scenę.

Marciniak był sędzią głównym w derbowej batalii Atletico z Realem. Z kolei za system VAR był odpowiedzialny Tomasz Listkiewicz. Defensa Central twierdzi, że każdy z sędziów był antybohaterem pierwszej części meczu.

Sprawa dotyczy niepodyktowania ewidentnego według hiszpańskiego serwisu rzutu karnego w 20. minucie. Było to związane z dotknięciem piłki ręką przez Giuliano Simeone. O ile jeszcze pomyłkę arbitra głównego można było w jakimś stopniu zrozumieć, to Defensa Central twierdzi, że kompletnie niezrozumiały jest brak chęci u Marciniaka do skorzystania z pomocy systemu VAR.

Szymon Marciniak uznał, że w tej sytuacji rzut karny Królewskim się nie należał ❌ pic.twitter.com/usxUD8hr7W — Goal.pl (@goalpl) March 12, 2025

Istotne w całym zdarzeniu jest to, że piłkarze Realu i trener Carlo Ancelotti nie mogli uwierzyć, że tak złą decyzję mógł podjąć polski sędzia. Jednocześnie gracze Królewskich na przerwę udali się, przegrywając na Wanda Metropolitano jednym golem (0:1). Już w pierwszej minucie bramkę dla gospodarzy zdobył Connro Gallagher.

