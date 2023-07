Szokujący pomysł UEFA. Saudyjskie kluby zagrają w Lidze Mistrzów?

IMAGO / Daniela Porcelli Na zdjęciu: Puchar Ligi Mistrzów

UEFA rozważa szokujący pomysł

Kluby z Arabii Saudyjskiej mogą zagrać w Lidze Mistrzów

Federacja chce rozdać tzw. dzikie karty

UEFA rozważa zaproszenie saudyjskich klubów do Ligi Mistrzów

Kluby z Arabii Saudyjskiej szturmują rynek transferowy i mają coraz większy wpływ na wygląd europejskiego futbolu. Czołowi piłkarze najsilniejszych lig coraz częściej decydują się na przenosiny do Saudi Pro League. Najczęściej głównym powodem takich decyzji jest wysokie wynagrodzenie.

Czytaj także: Raków opóźnia transfer wewnątrz Ekstraklasy

UEFA widzi, co się dzieje i wie, że liga saudyjska zgromadziła wielu ważnych piłkarzy z Cristiano Ronaldo na czele. Być może w ten sposób narodził się szokujący pomysł. Według Calciomercato.it federacja rozważa zaproszenie jednego klubu z Arabii Saudyjskiej do udziału w Lidze Mistrzów. Jest to również związane z reformą rozgrywek. Od sezonu 2024/2025 w Champions League będzie rywalizowało 36 drużyn, co stworzyłoby miejsce dla niespodziewanego gościa.