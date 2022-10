fot. PressFocus Na zdjęciu: Szachtar - Real

Szachtar Donieck zremisował w Warszawie Real Madryt 1-1. W doliczonym czasie gry gola na wagę remisu strzelił dla Królewskich Antonio Rudiger.

Szachtar Donieck przystępował do domowego meczu z Realem Madryt w Warszawie

Ukraiński zespół zdołał zremisować z Królewskimi 1-1 po bramkach Oleksandra Zubkova i Antonio Rudigera

Wyrównujące trafienie padło w doliczonym czasie gry

Ambitny Szachtar nie dowiózł prowadzenia z Realem

Szachtar Donieck domowe mecze Ligi Mistrzów sezonu 2022/2023 rozgrywa w Warszawie, zatem w Polsce mieliśmy okazję zaznać tej jesieni piłki na najwyższym poziomie. Zwłaszcza, że we wtorek Ukraińcy ugościli Real Madryt, który w trzech poprzednich kolejkach rozgrywek zdobył komplet punktów. Szachtar miał nadzieję na uzyskanie korzystnego wyniku, który przybliżyłby go do awansu do fazy pucharowej, jednak zdecydowanym faworytem rywalizacji byli goście z Hiszpanii.

W wyjściowym składzie Królewskich znalazło się miejsce dla pauzującego w weekend Karima Benzemy oraz Edena Hazarda, który po raz ostatni na boisku w barwach Realu pojawił się we wrześniowym starciu z Mallorką.

Od pierwszych minut Real przeważał na murawie i tworzył sobie sytuacje strzeleckie. Nie najlepiej pod bramką rywala zachowywał się Benzema, który marnował okazje do objęcia prowadzenia. Szachtar w pierwszej odsłonie był głęboko ustawiony w obronie i cierpliwie czekał na możliwość przeprowadzenia kontry. Takowej szansy przed przerwą nie otrzymał.

Ciekawie zrobiło się natomiast po zmianie stron. Już w 46. minucie Ukraińcy przeprowadzili składną akcję, a dośrodkowaną z bocznej strefy boiska piłkę głową uderzył Oleksandr Zubkov. Udało mu się pokonać bramkarza Królewskich i wyprowadzić swój zespół na prowadzenie. Była to dla niego druga bramka w rywalizacji z mistrzem Hiszpanii, bowiem swoje trafienie zanotował również tydzień wcześniej.

1:0! Piłkarze Szachtara Donieck prowadzą z Realem Madryt! ⚽ #UCL



Transmisja meczu Szachtar Donieck – Real Madryt w Polsacie Sport Premium 1 📺 pic.twitter.com/PZvge9pWZ1 — Polsat Sport (@polsatsport) October 11, 2022

Od tego momentu Real przeważał, ale nie tworzył realnego zagrożenia. Świetną okazję do drugiej bramki dla Szachtara miał Lassina Traore, który stanął oko w oko z Andriyem Luninem, a po położeniu go na murawie uderzył nad poprzeczką.

Gdy wydawało się, że Szachtar zdoła wywalczyć w starcie z Realem trzy punkty, prawdziwy dramat rozegrał się w doliczonym czasie gry. Toni Kroos dośrodkował w pole karne, a bramkarza Ukraińców uprzedził Antonio Rudiger, który strzałem głową wpakował piłkę do siatki. Obaj panowie się ze sobą zderzyli i potrzebna była pomoc medyczna.

Szachtar zremisował z Królewskimi, ale biorąc pod uwagę przebieg rywalizacji – z pewnością nie będzie zadowolony. Po czterech kolejkach ma na swoim koncie pięć punktów i zajmuje trzecie miejsce w grupie. Real z dziesięcioma punktami pewnie zasiada na fotelu lidera.