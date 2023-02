PressFocus Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Luciano Spalletti po meczu ze Spezią pochwalił swoich zawodników za odpowiednią mentalność. Szkoleniowiec Napoli przyznał również, że nie skupia się tylko na rozgrywkach ligowych, ale poważnie myśli też u sukcesie w Lidze Mistrzów.

Napoli z kolejnym zwycięstwem w Serie A

Azzurri w niedzielne południe pokonali Spezię 3:0

Spalletti zapowiada walkę na dwóch frontach

Spalletti mówi o celach Napoli

Napoli wysoko pokonało Spezię 3:0, ale na pierwszą bramkę kibice czekali aż do 47. minuty. Natomiast przez całą pierwszą połowę Spalletti pokrzykiwał na swoich zawodników, którzy nie prezentowali odpowiedniego poziomu.

– Różnicę w takich spotkaniach robi mentalność i za to muszę pochwalić moich zawodników. Jednak do tego trzeba już przygotować się dzień wcześniej, a nie na parę chwil przed meczem. Spezia bardzo dobrze na nas naciskała w środkowej strefie boiska, ale gdy już się cofnęli to wolne przestrzenie zostały zredukowane do minimum. Potrzebujemy jakości, kreatywności oraz wyobraźni takich zawodników jak Osimhen czy Kvaratskhelia. Dobre poruszanie się nie wystarczy. Trzeba znaleźć trochę wolnego miejsca – przyznał Spalletti.

Napoli obecnie znajduje się na autostradzie do mistrzostwa Włoch. Azzurri mają na swoim koncie już szesnaście punktów przewagi na resztą stawki, choć należy pamiętać, że Milan, Inter i Lazio dopiero rozegrają swoje spotkania.

Zespół z Kampanii przygotowuje się także do 1/8 finału Ligi Mistrzów, gdzie zmierzy się z Eintrachtem Frankfurt. – Są takie momenty, gdy osiągasz wyniki, a potem możesz iść na całość. Nie mamy co do tego wątpliwości. Skupiamy się na obu rozgrywkach. Z miłości do tych fanów chcemy osiągnąć jak najlepsze wyniki – zadeklarował odważnie Spalletti.

