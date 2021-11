Sergio Ramos w kadrze meczowej na mecz z Man City

Pressfocus Na zdjęciu: Sergio Ramos

Stało się. Sergio Ramos znalazł się w kadrze meczowej Paris Saint-Germain pierwszy raz od czasu dołączenia do drużyny. Hiszpan czekał na ten moment od sierpnia. Istnieje spora szansa, że stoper zadebiutuje w środowym spotkaniu Ligi Mistrzów przeciwko Manchesterowi City.

Sergio Ramos coraz bliżej debiutu w PSG

Defensor wrócił do treningów na pełnym obciążeniu w pierwszym tygodniu listopada

Mauricio Pochettino wybrał już kadrę meczową na starcie 5. kolejki Ligi Mistrzów, w której znalazł się też Hiszpan

Debiut Sergio Ramosa kwestią czasu

W poniedziałek informowaliśmy, że Sergio Ramos zostanie włączony do kadry meczowej PSG na starcie z Man City. Teraz te doniesienia znalazły potwierdzenie w rzeczywistości. Hiszpan czeka na debiut od sierpnia, ponieważ do tej pory zmagał się z kontuzją mięśniową. Jednak od początku listopada trenuje na pełnym obciążeniu. Stąd też medycy paryżan w końcu dali zielone światło na występ, przez co 35-latek może zadebiutować już w środę w 5. kolejce Ligi Mistrzów.

Wszystko wskazuje na to, że Hiszpan kończy długi okres bezczynności. Ramos był obciążony problemami fizycznymi, które uniemożliwiały mu debiut w nowym zespole. Co więcej, swój ostatni mecz zagrał 5 maja, kiedy Real Madryt przegrał z Chelsea w półfinale Ligi Mistrzów.

Mauricio Pochettino już na pomeczowej konferencji z Nantes ujawnił plany do doświadczonego obrońcy. Wówczas w tajemniczy sposób wypowiedział się na temat 35-latka.

– Ważne jest, aby zobaczyć w nim przemianę. Jedną rzeczą jest możliwość trenowania, a drugą grać przez 90 minut. To nie to samo, ale tylko występy Ramosa rozwieją wszystkie wątpliwości wokół niego – wyznał Pochettino.

Paris Saint-Germain wygrało pierwszy bój z City. Na Parc des Princes przełamał się wtedy Lionel Messi, natomiast paryżanie ostatecznie wygrali (2:0).

