Rodri docenia klasę rywala. “To jedna z najlepszych drużyn”

Rodri z uznaniem o Interze Mediolan

W środowy wieczór dojdzie do niezwykle ciekawego starcia w Lidze Mistrzów. A w nim Manchester City przed własną publicznością podejmie Inter Mediolan. Będzie to swego rodzaju rewanż za finał Champions League z 2023 roku. Wówczas to triumf powędrował do „The Citizens”, którzy pokonali włoski zespół rezultatem 1:0. A bohaterem tej rywalizacji był Rodri, autorem zwycięskiego trafienia.

Właśnie hiszpański gwiazdor wziął udział w przedmeczowej konferencji prasowej. Mistrz Europy został poproszony przez jednego z dziennikarzy o opinię na temat Interu Mediolan. Pomocnik skierował same ciepłe słowa pod adresem drużyny prowadzonej przez Simone Inzaghiego.

– Inter gra od kilku lat na najwyższym poziomie i w bardzo konkretny sposób: to jedna z najlepszych drużyn na poziomie zespołowym pod względem wzajemnego porozumienia i sposobu pracy. Mają wspaniałych graczy i ogromne umiejętności. Calhanoglu najlepszym rozgrywającym, a ja drugim? Słyszałem to: to wielki gracz o ogromnych umiejętnościach, przez niego przechodzą wszystkie piłki w grze Interu. Nie chcę myśleć o tej klasyfikacji – powiedział Rodri, cytowany przez serwis „intermediolan.com”.

Pierwszy gwizdek spotkania Manchester City – Inter Mediolan rozbrzmi już o godzinie 21:00.

