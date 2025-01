Robert Lewandowski zdobył dwie bramki w meczu Benfica Lizbona - FC Barcelona. Tym samym polski napastnik ma na swoim koncie dziewięć trafień w tej edycji Ligi Mistrzów. To oznacza, że nasz rodak jest liderem klasyfikacji najlepszych strzelców.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski dwukrotnie pokonał Anatolija Trubina

We wtorek wieczorem jesteśmy świadkami spotkania między Benfiką Lizbona a Barceloną w meczu 7. kolejki Ligi Mistrzów. Niespodziewanie to gospodarze już w 2. minucie objęli prowadzenie za sprawą gola Vangelisa Pavlidisa. Jednak portugalski zespół nie cieszył się zbyt długo z bramkowej przewagi, bo zaledwie kilkanaście minut.

W 13. minucie do wyrównania doprowadził bowiem Robert Lewandowski, który wykorzystał rzut karny. Następnie dwa fatalne błędy popełnił Wojciech Szczęsny, co skutkuje tym, że do przerwy na tablicy wyników mamy sensacyjny rezultat 3:1 dla zespołu Orłów. Autorem hat-tricka dla Benfiki Lizbona był wspomniany wyżej Vangelis Pavlidis.

W drugiej części gry Lewy po raz drugi nie pomylił się z jedenastu metrów, doprowadzając do wyniku 3:4 dla gospodarzy.

Na pocieszenie można powiedzieć, że Robert Lewandowski jest aktualnym liderem klasyfikacji strzelców Champions League, mając na swoim koncie aż 9 trafień w tej edycji rozgrywek. Kapitan reprezentacji Polski wyprzedza takie gwiazdy jak Raphinha z Barcelony (7 bramek), Serhou Guirassy z Borussii Dortmund (7 bramek), Harry Kane z Bayernu Monachium (5 bramek) oraz Vinicius Junior z Realu Madryt (5 bramek).

Najlepsi strzelcy Ligi Mistrzów 2024/2025

# Zawodnik Klub Liczba goli 1. Robert Lewandowski FC Barcelona 9 2. Raphinha FC Barcelona 7 2. Serhou Guirassy Borussia Dortmund 7 4. Harry Kane Bayern Monachium 5 4. Vinicius Junior Real Madryt 5

*Stan na 21.01.2025, godz. 22:40