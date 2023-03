Real Madryt w roli faworyta przystąpi do środowej potyczki z Liverpool, mając zaliczkę trzech goli wypracowaną w pierwszym spotkaniu między obiema ekipami. Fabinho jednak wciąż wierzy, że The Reds są w stanie odrobić stratę.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Fabinho

Liverpool będzie miał wysoko zawieszoną poprzeczkę w środowy wieczór

Fabinho jest mimo wszystko dobrej myśli przed rewanżem

Brazylijczyk ma nadzieję, że jego zespół doprowadzi do dogrywki

Fabinho przed meczem Real – Liverpool

Real Madryt w pierwszym starciu z Liverpoolem, mimo że przegrywał 0:2, to odwrócił losy rywalizacji. Jednocześnie drużyna Carlo Ancelottiego ostatecznie mogła cieszyć się ze zwycięstwa 5:2. W każdym razie przedstawiciel Premier League wciąż wierzy w awans do 1/4 finału Champions League.

– Musimy zachować zimną krew. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby cieszyć się grą, zobaczyć, czy uda nam się doprowadzić do dogrywki, a nawet strzelić więcej goli i wyeliminować Real Madryt. Musimy zagrać mądrze – przekonywał Fabinho w rozmowie cytowanej przez Uefa.com.

– Real czuje krew. Jeśli dasz im szansę, pójdą i strzelą gola. To właśnie widzieliśmy w pierwszym spotkaniu. Musimy wyciągnąć z tego wnioski i spróbować grać mniej otwarcie – zaznaczył zawodnik The Reds.

– Teraz nie mamy nic do stracenia – wszyscy czekają na zwycięstwo i awans Realu Madryt. Mamy jednak coś do udowodnienia. Gramy dla Liverpoolu, więc nie możemy się poddać. Ta drużyna i zawodnicy mają dobre doświadczenia np. z Barceloną w 2019 roku, kiedy odrobili straty po porażce 0:3. Wiemy, że jest to możliwe – mówił Fabinho.

