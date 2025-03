Real Madryt w 1/2 finału Ligi Mistrzów może zagrać z PSG. Kylian Mbappe w rozmowie z Le Parisien dał do zrozumienia, że może uścisnąć dłoń Nasserowi Al-Khelaifiemu.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe uściśnie dłoń Al-Khelaifiemu? Liga Mistrzów może to zweryfikować

Real Madryt wciąż liczy się w grze na kilku frontach. Jednocześnie realny scenariusz zakłada, że Królewscy mogą zmierzyć się w decydującej fazie Ligi Mistrzów z PSG. To byłby wyjątkowy dwumecz, bo ze swoim byłym klubem mógłby się skonfrontować Kylian Mbappe. Reprezentant Francji dał wprost do zrozumienia w jednej ze swoich wypowiedzi, że mimo różnych konfliktowych sytuacji, mógłby uścisnąć dłoń Nassera Al-Khelaifiego.

– Przez siedem lat grałem w Paryżu i przeżyłem tam wiele niesamowitych chwil. Nie należę do osób, które skupiają się tylko na negatywach. Potrafię być wdzięczny za to, co mnie spotyka, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym – mówił Mbappe w rozmowie z Le Parisien.

Zobacz również: “Real powinien mieć 80 punktów przewagi nad całą konkurencją” (WIDEO)

– Oczywiście, gdyby PSG i Real Madryt grały przeciwko sobie, uścisnąłbym dłoń Nassera Al-Khelaifiego. I nie myślcie, że napluję w dłoń przed podaniem ręki – zaznaczył gracz Los Blancos.

Ekipy z Paryża i Madrytu mogą zagrać za sobą w przypadku przebrnięcia przez ćwierćfinały. PSG czeka dwumecz z Aston Villa. Z kolei Real czekają batalie z Arsenalem.

Królewscy z ekipą z Parc des Pricnes po raz ostatni grali w marcu 2022 roku. Wówczas wygrali różnicą dwóch goli (3:1). Z kolei w starciu z lutego 2022 roku lepsi byli paryżanie (1:0). Ogólnie w 12 ostatnich potyczkach między zespołami cztery razy lepsi byli paryżanie, trzykrotnie miały miejsce remisy i pięć spotkań wygrał Real.

Czytaj także: Vinicius Junior odchodzi? Real Madryt ma już następcę na oku