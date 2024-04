Raphinha został wybrany zawodnikiem meczu w konfrontacji Paris Saint-Germain - FC Barcelona. Brazylijczyk dwukrotnie wpisał się na listę strzelców i co chwilę zagrażał bramce rywali.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Raphinha popisał się dubletem na Parc des Princes

Dla Brazylijczyka były to debiutanckie trafienia w Lidze Mistrzów

Skrzydłowy został wybrany najlepszym piłkarzem spotkania

Raphinha zawodnikiem meczu

FC Barcelona jest o krok od awansu do półfinału Ligi Mistrzów. Duma Katalonii w pierwszym meczu z Paris Saint-Germain po fantastycznym spotkaniu wygrała 3:2 na stadionie Parc des Princes. Autorem dwóch goli był Raphinha, który zaliczył spektakularny występ.

Dla Brazylijczyka był to wyjątkowy wieczór, nie tylko ze względu na to, że Blaugrana odniosła cenne zwycięstwo z mocnym rywalem, ale również pod względem indywidualnym. Skrzydłowy w starciu z Paris Saint-Germain po raz pierwszy w swojej karierze strzelił gola w Lidze Mistrzów. Wspaniały występ 27-latka został nagrodzony, a Raphinha otrzymał statuetkę dla zawodnika meczu.

Skrzydłowy FC Barcelony w pomeczowych wywiadach nie skrywał radości, bowiem długo wyczekiwał debiutanckiego gola. Raphinha zdradził również, który mecz był punktem zwrotnym w ciężkim dla nich sezonie.

– Od początku sezonu szukałem okazji do zdobycia pierwszej bramki w Lidze Mistrzów i nie udało mi się to. Dziś wieczorem udało mi się zdobyć nie jedną, a dwie bramki. To była wyjątkowa noc – powiedział Raphinha cytowany przez profil Barca Times na portalu X.

– Mecz z Villarrealem coś w nas zmienił. Obudził nas w sposób brutalny. Od tego momentu wszystko się zmieniło – dodał skrzydłowy FC Barcelony.