Plan Stefano Piolego kompletnie zawiódł. PSG górą w hicie Ligi Mistrzów

IMAGO / ZUMA Wire Na zdjęciu: Piłkarze PSG

Paris Saint-Germain w środowym spotkaniu Ligi Mistrzów podejmowało na własnym obiekcie AC Milan

Spotkanie zakończyło się pewnym zwycięstwem gospodarzy 3:0

Gole w tym meczu strzelali Kylian Mbappe, Randal Kolo Muani oraz Lee Kang-In

Liga Mistrzów. Paris Saint-Germain pewnie pokonuje AC Milan

W środowym spotkaniu 3. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain podejmowało na własnym obiekcie AC Milan. Drużyna Luisa Enrique przed meczem miała na koncie trzy oczka, natomiast “Rossoneri” o jeden mniej. To starcie zapowiadało się więc na niezwykle ciekawie, bowiem obie drużyny liczyły na komplet punktów

Pierwsza połowa toczyła się w szybkim tempie. W tej grze lepiej czuł się zespół PSG. To właśnie oni częściej operowali piłką, tworzyli akcje i przede wszystkim byli groźniejsi pod bramką przeciwnika. W 20. minucie Randal Kolo Muani mógł wpisać się na listę strzelców, ale wicemistrzowi świata zabrakło centymetrów, aby wpakować futbolówkę do siatki. Kilka minut później już całe Parc des Princes oszalało z radości, bowiem Kylian Mbappe popisał się znakomitą akcją i pokonał bezradnego Mike’a Maignana. “Rossoneri” próbowali jeszcze przed przerwą doprowadzić do remisu, ale ich ataki były przewidywalne dla defensorów gospodarzy.

Druga część gry rozpoczęła się znakomicie dla Paris Saint-Germain, ponieważ już w 48. minucie Ousmane Dembele podwyższył wynik meczu na 2:0. Ostatecznie arbiter po konsultacji z wozem VAR anulował trafienie byłego piłkarza Barcelony. Milan mógł szybko odpowiedzieć na tę akcję gospodarzy. Niezwykle groźny strzał oddał Olivier Giroud, jednak piłka minimalnie minęła bramkę chronioną przez Gianluigiego Donnarummę. Takiego tempa na początku drugiej odsłony nikt się nie spodziewał. Gra natychmiastowo przeniosła się pod bramkę Mike’a Maignana. Tam też w dobrym miejscu odnalazł się Randal Kolo Muani, który wpakował piłkę do pustej bramki. W kolejnych minutach gra zdecydowanie się uspokoiła. Paris Saint-Germain oddało futbolówkę dla gości, którzy po dwóch ciosach nie mieli już w sobie energii. W 89. minucie gospodarze jeszcze podwyższyli rezultat spotkania, a konkretnie Lee Kang-In. Trafienie Koreańczyka było praktycznie ostatnim akcentem tego meczu. Drużyna prowadzona przez Luisa Enrique zasłużenie wygrała aż 3:0.

PSG w kolejnym meczu zmierzy się na wyjeździe z Brestem. Natomiast Milan zmierzy się na Stadio Diego Armando Maradona z SSC Napoli.

PSG – Milan 3:0

Mbappe (32′), Kolo Muani (53′), Lee (89′)