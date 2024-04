Paris Saint-Germain przegrało 2:3 z Barceloną w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów. Przed nami rewanż na Camp Nou. Luis Enrique ogłosił już kadrę na to spotkanie.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: PSG - FC Barcelona

Nordi Mukiele i Achraf Hakimi znów do dyspozycji Luisa Enrique

Paris Saint-Germain już jutro (16 kwietnia) o godzinie 21:00 na wyjeździe zmierzy się z Barceloną w rewanżowym spotkaniu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów. Jeśli podopieczni Luisa Enrique chcą awansować do najlepszej czwórki turnieju, to muszą odrobić straty z pierwszego meczu. Przypomnijmy, że na Parc des Princes padł wynik 3:2 dla gości, co w lepszej sytuacji przed drugim pojedynkiem stawia zespół prowadzony przez Xaviego Hernandeza.

Poznaliśmy już kadrę paryskiego klubu na wtorkową rywalizację. Na liście powołanych znaleźli się Achraf Hakimi, który ostatnio pauzował z powodu nadmiaru żółtych kartek oraz Nordi Mukiele, który zmagał się z problemami zdrowotnymi. Mistrz Francji przynajmniej teoretycznie jest więc wzmocniony powrotem dwóch ważnych zawodników. W kadrze PSG rzecz jasna nie zabrakło również takich gwiazd jak Kylian Mbappe czy Marquinhos.

Kadra PSG na spotkanie przeciwko Barcelonie: